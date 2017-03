TPO - Ngày 22/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẽ tăng cường sức ép lên các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda, đồng thời cố gắng thiết lập những khu vực an toàn tạm thời để giúp người tị nạn có thể trở về nhà trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố nêu trên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do các yếu tố gây mưa giảm, nên ngày hôm nay (23/3) khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung nhiệt độ tăng nhanh trở lại. Bắc bộ không mưa, nhiệt độ cao nhất lên tới 31 độ C. Miền Trung ngày nắng, chiều tối có thể có mưa, nhiệt độ từ 23-33 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có thể có mưa, nhiệt độ từ 26-35 độ C.

Chiều 22/3, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu xác minh, làm rõ trường hợp tử vong tại Phòng khám tư nhân tại tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân nữ 32 tuổi đã tử vong bất thường sau khi khám bệnh tại một phòng khám tư nhân của bác sỹ Trần Cảnh Toàn – Trưởng Khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, xác minh các thông tin đã phản ánh, kịp thời xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hiện có sai phạm.

Liên quan đến vụ hai đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên mới bị Bộ Công an bắt giữ để điều tra về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", bước đầu, qua đấu tranh của lực lượng chức năng và những chứng cứ thu giữ được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và mối quan hệ móc nối với các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối bên ngoài để tiến hành hoạt động chống Nhà nước. Trong đó, Bùi Hiếu Võ đã kích động sử dụng bom xăng và axít tấn công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an. Phan Kim Khánh liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc chống phá Nhà nước.

5 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương ở London ngày 22/3, sau khi kẻ tấn công lao xe vào những người đi bộ trên cầu Westminster rồi lao vào cổng tòa nhà quốc hội Anh. Tên này đâm một cảnh sát mặc thường phục bằng dao trước khi bị giới chức bắn hạ, theo Telegraph. Người thiệt mạng bao gồm kẻ tấn công và cảnh sát bị anh ta đâm, những nạn nhân khác là những người đi bộ bị đâm xe. Hạ viện Anh đang họp vào thời điểm vụ tấn công diễn ra. Phiên họp ngay lập tức bị dừng và các nhà lập pháp được yêu cầu ở lại bên trong. Thủ tướng Anh Theresa May an toàn sau vụ việc.

Ngày 22/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẽ tăng cường sức ép lên các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda, đồng thời cố gắng thiết lập những khu vực an toàn tạm thời để giúp người tị nạn có thể trở về nhà trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố nêu trên. Ông Tillerson đưa ra phát biểu trên trước đại diện cấp cao của các nước thành viên liên quân quốc tế đang tham gia cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria, tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ không nêu rõ Washington sẽ thiết lập các khu an toàn ở đâu.