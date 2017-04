TPO - Nga - đồng minh chủ chốt của chính phủ Syria - đã cam kết với Syria rằng sẽ không để tái diễn các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự của nước này.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tại Deir al-Zor, Syria.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (20/4) và ngày mai (21/4), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 5; chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2m.

Trao đổi với Tiền Phong chiều ngày 19/4, ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố sẽ kiên trì vận động để người dân Đồng Tâm thấu hiểu và hợp tác. Yêu cầu lớn nhất đặt ra hiện nay đó là tập trung sớm ổn định tình hình, bảo đảm đời sống nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. “Đều là bà con mình cả, thành phố luôn sẵn sàng đối thoại với người dân Đồng Tâm”, ông Toàn nói. Yêu cầu lớn nhất đặt ra hiện nay đó là tập trung sớm ổn định tình hình, bảo đảm đời sống nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. “Đều là bà con mình cả, thành phố luôn sẵn sàng đối thoại với người dân Đồng Tâm”, ông Toàn nói. (Xem chi tiết)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc lấy đất nông nghiệp làm du lịch tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ngày 2/4/2017, có đơn thư gửi Thủ tướng phản ánh ý kiến của người dân tại 2 xã Vĩnh Thịnh và An Tường, huyện Vĩnh Tường về việc tỉnh Vĩnh Phúc cấp đất nông nghiệp cho doanh nghiệp làm du lịch (xây khách sạn, điểm vui chơi, sân golf...). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nội dung đơn thư phản ánh báo cáo Thủ tướng. Trước đó, ngày 2/4/2017, có đơn thư gửi Thủ tướng phản ánh ý kiến của người dân tại 2 xã Vĩnh Thịnh và An Tường, huyện Vĩnh Tường về việc tỉnh Vĩnh Phúc cấp đất nông nghiệp cho doanh nghiệp làm du lịch (xây khách sạn, điểm vui chơi, sân golf...). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nội dung đơn thư phản ánh báo cáo Thủ tướng. (Xem chi tiết)

Tối ngày 19/4, chiếc xe tải do tài xế Võ Nhật Minh (sinh năm 1983, quê Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng ngã tư Ga đi Suối Tiên. Khi xe đang đổ dốc cầu vượt Bình Phước thuộc địa bàn phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thì bất ngờ mất phanh, trong khi phía trước có nhiều phương tiện đang lưu thông. Để tránh gây tai nạn nghiêm trọng, tài xế nhanh trí đánh lái cho xe lao vào dải phân cách bên trái. Do xe đổ dốc với tốc độ cao nên lao lên dải phân cách, tông gãy nhiều cây xanh và hàng rào chắn bằng sắt rồi đâm đầu qua hướng ngược lại. May mắn tài xế và phụ xe không ai bị thương.

Hôm nay, 20/4, ngày cuối cùng thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH. Đến ngày hôm qua, các Sở GD&ĐT gần như đã cập nhật xong dữ liệu. Năm nay, thí sinh được quyền đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng, giờ là đến lúc các trường đại học bắt đầu nỗi lo chống “ảo”! Theo Bộ GD&ĐT, đến 18h ngày 19/4/2017 có 842,490 thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia. Trong đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển là 629,788 (74.75%). Số thí sinh tự do là 71,896 (8.53%)…. Năm nay, thí sinh được quyền đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng, giờ là đến lúc các trường đại học bắt đầu nỗi lo chống “ảo”! Theo Bộ GD&ĐT, đến 18h ngày 19/4/2017 có 842,490 thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia. Trong đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển là 629,788 (74.75%). Số thí sinh tự do là 71,896 (8.53%)…. (Xem chi tiết)

Từ ngày 1/6, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là nội dung của Thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp. Đây là nội dung của Thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp. (Xem chi tiết)

Ngày 19/4, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết cháu bé 8 tuổi đã tử vong vì đuối nước trong khi tắm bồn. Bệnh nhi được đưa đến cấp cứu ngày 11/4 trong tình trạng suy hô hấp nặng, da môi tái, hôn mê sâu, đồng tử giãn, không có phản xạ ánh sáng, tiên lượng tử vong cao. Ngay lập tức bệnh nhân đã được điều trị tích cực như: hồi sức hô hấp/tuần hoàn, chống phù não. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, phản xạ ánh sáng yếu, rối loạn nước điện giải. Do tình trạng bệnh nặng, ngày 14/4, bệnh nhi đã tử vong. Được biết, khi đang tắm cho con gái thì bố bé có việc phải ra ngoài, 30 phút sau quay lại người cha đã thấy con bất động trong bồn tắm. Bệnh nhi được đưa đến cấp cứu ngày 11/4 trong tình trạng suy hô hấp nặng, da môi tái, hôn mê sâu, đồng tử giãn, không có phản xạ ánh sáng, tiên lượng tử vong cao. Ngay lập tức bệnh nhân đã được điều trị tích cực như: hồi sức hô hấp/tuần hoàn, chống phù não. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, phản xạ ánh sáng yếu, rối loạn nước điện giải. Do tình trạng bệnh nặng, ngày 14/4, bệnh nhi đã tử vong. Được biết, khi đang tắm cho con gái thì bố bé có việc phải ra ngoài, 30 phút sau quay lại người cha đã thấy con bất động trong bồn tắm.

Ngày 19/4, Cố vấn Tổng thống Syria Buthaina Shaba'an cho biết Nga đã cam kết với Damascus rằng sẽ không để tái diễn các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự của Syria. Bà Shaba'an đưa ra thông tin trên khoảng 2 tuần sau khi Mỹ phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat ở miền Trung Syria để trả đũa một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học bị Mỹ và Phương Tây cáo buộc là do quân đội Syria tiến hành tại một thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát thuộc tỉnh Idlib.

Ngày 19/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow sẵn sàng tiến hành cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ông Ryabkov nhấn mạnh: "Phía chúng tôi đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng cho một cuộc gặp như thế. Nga hiểu rằng nếu không có các cuộc tiếp xúc cấp cao thì sẽ rất khó hình thành được chương trình nghị sự và xác định phương hướng hoạt động."

Cơ quan này trong một tuyên bố cho hay, số thiết bị trên theo yêu cầu của Chính phủ Iraq sẽ dùng để trang bị cho hai lữ đoàn bộ binh thuộc lực lượng Peshmerga người Kurd ở Iraq và hai tiểu đoàn pháo binh hỗ trợ. Trước đó, việc thông qua này đã được báo cáo lên Quốc hội Mỹ vào ngày 18/4, và điều đó không đồng nghĩa là thương vụ này đã hoàn tất.