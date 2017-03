TPO - Nga cảnh báo, việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp và có thể gây ra cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Tài chính đang đề xuất siết lại việc cấp xe chuyên dùng. Theo đó, những xe chuyên dùng có lắp thiết bị chuyên ngành vẫn giao lãnh đạo bộ ngành, địa phương quyết định tiêu chuẩn, định mức sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

Nhiều chuyên gia cho rằng, TPHCM vẫn giữ được vai trò đầu tàu nhưng vận hành ngày càng ì ạch không chỉ vì thiếu nguồn lực mà còn bởi áp lực tăng dân số cơ học đang tạo ra gánh nặng quá sức về hạ tầng kỹ thuật và xã hội như nạn ngập nước, kẹt xe… và đã đến lúc cần có chính sách hạn chế phù hợp.

Thông tin do tin tặc để lại trên giao diện trang web của sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy lý do là vì... tin tặc phát hiện ra bảo mật của trang web lỏng lẻo nên đã cố ý tấn công như một cách để cảnh báo cho đội ngũ bảo mật của sân bay Tân Sơn Nhất biết nhằm khắc phục. Tin tặc này tự tin có thể chiếm quyền điều khiển máy chủ đặt trang web của sân bay Tân Sơn Nhất để mở rộng quy mô cuộc tấn công mạng.

Theo trình bày của công nhân, vào 11h30 cùng ngày, những người làm việc tại công ty đến bếp ăn tập thể dùng bữa trưa. Thực đơn bao gồm thịt gà, thịt heo kho trứng và canh cải xanh. Khoảng một giờ sau khi ăn, hàng trăm người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt và bắt đầu nôn ói. Nhiều người ngất xỉu tại nhà xưởng. Xảy ra sự việc, cán bộ công ty cùng các lực lượng chức năng đã đưa những người có biểu hiện trên đến các trung tâm y tế cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương làm rõ.

Theo ông Quyền, khoảng 13h cùng ngày, Đạt đến trường sớm, sau đó ra khu vực cổng của trụ sở UBND xã Gia Minh chơi. Trong lúc nô đùa, Đạt kéo đẩy cổng làm cổng trật bánh, đổ xuống đè lên người dẫn đến tử vong.

Theo cảnh sát tại hiện trường, 2 nghi phạm trong vụ tấn công đã bị bắt giữ và 1 trong các nạn nhân bị thương nặng. Nhân chứng nói rằng 1 đối tượng đã nhảy ra từ đám đông và vung rìu vào mọi người, sau đó tìm cách chạy ra đường phố nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ, nghi phạm còn lại cũng bị bắt ở ga tàu.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, diễn biến tình hình này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với ổn định khu vực và quốc tế. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi tình hình trong lĩnh vực an ninh rất phức tạp, đang xuất hiện nhân tố phá hoại, có thể khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân và một số vấn đề khác trên Bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp hơn, gây ra cuộc chạy đua vũ trang, bao gồm cả chạy đua tên lửa.

Vụ tấn công đã làm 8 binh sỹ Syria thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công một đơn vị quân đội Syria ở gần các ngôi làng trên biên giới, khu vực mà liên minh Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã chuyển giao quyền kiểm soát cho quân chính phủ. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố quân đội nước này sẽ tấn công Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) thuộc SDF do Mỹ hậu thuẫn ở Manbij, nếu YPG ở lại thành phố này.