Trung tâm chỉ huy chung của Nga, Iran và liên minh dân quân đồng minh ủng hộ Tổng thống Syria Assad tuyên bố vụ tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân của Syria đã vượt các giới hạn đỏ.

Tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải bất ngờ nã 59 tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Syria rạng sáng 7/4. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (10/4) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế và mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi 39-40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất đạt 32-35 độ C.

. Các chỉ tiêu chất lượng không khí được công bố gồm NO2, CO2, bụi, tiếng ồn; còn chỉ tiêu môi trường nước gồm pH, BOD5, COD và DO. Theo Sở Tài nguyên – Môi trường, việc công bố này giúp xác định nguyên nhân từ đâu gây ra và có giải pháp xử lý hiệu quả. Đồng thời, để người dân sớm tiếp cận và giám sát chất lượng môi trường sống của mình.

Đây là lần đầu tiên Lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức ở thủ đô Berlin, sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Đức. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đại diện hơn 20 hội đoàn, giới phật tử, doanh nghiệp cùng hơn 300 người Việt tại Đức đã tham dự lễ giỗ tổ. Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Đức.

Ngày 9/4, thông tin từ cô giáo Hồ Thị Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên, Nghệ An) xác nhận, trong quá trình chụp ảnh kỷ yếu, tắm biển tại bãi biển Cửa Lò (TX Cửa Lò) không may hai nam sinh bị sóng cuốn mất tích. Danh tính hai nam sinh được xác định là em Trần Văn Thành, Trần Nguyên Chương, cùng học lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong. (Xem chi tiết)



Sau đó, người dân địa phương tá hỏa phát hiện trạm điện Núi Kiến (đóng tại thôn Phú Liên) đang bốc cháy ngùn ngụt. Thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Long có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp với cơ quan chức năng dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa tại trạm điện được khống chế. Vụ cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, hơn 1.000 hộ dân và cơ sở sản xuất bị ngắt điện.

Chiều 9/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV, đã đến thăm và hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sáng 6/4. Ông Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc, lời thăm hỏi, động viên người nhà sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn, đồng thời trao phần quà 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong. Đến nay, mỗi gia đình có người tử vong được hỗ trợ hơn 35 triệu đồng, người bị thương - 8 triệu đồng.

Khoảng 16h15 ngày 9/4, nhiều người dân phát hiện xe gắn máy BKS 61G1-056.35 đổ trước cổng Công ty Samsung (QL1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) nên đến kiểm tra. Tại đây người dân phát hiện 2 thanh niên nằm thoi thóp cạnh chiếc xe nên đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên một thanh niên đã tử vong. Người thanh niên trong tình trạng nguy kịch được xác định là Trần Hoàng Long (28 tuổi, quê quán Sóc Trăng). Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

và từ nay họ sẽ đáp trả bất cứ hành động gây hấn mới nào cũng như tăng mức độ ủng hộ đồng minh của họ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom 2 nhà thờ tại Ai Cập. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cộng đồng Cơ đốc giáo chiếm thiểu số tại nước này trong thời gian gần đây. Trong một thông cáo được công khai trên các tài khoản truyền thông xã hội, hãng thông tấn Amaq tự xưng của IS đã xác nhận thông tin này.

. Theo đó, nghi phạm là Rakhmat Akilov, một công nhân xây dựng người Uzbekistan. Tên này bị bắt giữ trong tối 7/4 tại Marsta, một khu ngoại ô cách thủ đô Stockholm 40 km về phía Bắc.