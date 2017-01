TPO - Moskva lên tiếng cáo buộc việc Mỹ triển khai quân tại Ba Lan đe dọa đến an ninh của Nga. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi coi đây là một sự đe dọa".

Binh sĩ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm nay (13/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, riêng phía Đông trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi và vùng núi cao 9-11 độ C.

Trước hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Đại lễ đường Nhân dân, với 21 phát đại bác để chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chuyên cơ chở Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đáp xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 23h ngày 12/1. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã có mặt để đón ngoại trưởng Mỹ. Chuyến thăm này có thể là lần cuối ông Kerry tới Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng Mỹ. Hồi tháng 5/2016, ông từng tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm 3 ngày tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống. Các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn, nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật; kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất trên địa bàn về tuân thủ các quy định an toàn lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo không để xảy ra vụ việc tương tự.

chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS: 29D 301.51 lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã bất ngờ đâm vào xe taxi mang BKS: 30A 948.18 đi phía trước. Cú đâm mạnh khiến chiếc taxi lật ngửa giữa đường cao tốc khiến nhiều người trên cả 2 xe bị thương nặng. Liên quan đến sự việc, một cán bộ phụ trách đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết, nguyên do là chiếc xe 16 chỗ thiếu quan sát. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và thông báo cơ quan chức năng.

Hiện thông tin chi tiết vụ việc vẫn đang được cập nhật. Căn cứ không quân Mazzeh là một sân bay chiến lược, được sử dụng chủ yếu bởi lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria. Đây từng là căn cứ được chính quyền Syria sử dụng để tiến hành các vụ tấn công bằng rocket nhằm vào những khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở ngoại ô Damascus. Tháng trước, quân đội Syria cho rằng rocket của Israel đã rơi xuống gần khu vực căn cứ này.

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin kẻ đánh bom liều chết có thể đã tấn công vào khu vực Kafr Sousa, phía Tây Nam thủ đô Damascus, nơi có nhiều cơ sở an ninh chủ chốt của Syria, ngoài ra không cung cấp thông tin chi tiết. Theo bản tin trên, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mục tiêu chính xác của vụ đánh bom này.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng hy vọng rằng Nga - Mỹ có sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau nhiều hơn so với thời Tổng thống Barack Obama, theo Reuters. Ông cũng cho biết Nga không đồng ý với quan điểm của Rex Tillerson, ngoại trưởng được đề cử của Mỹ, khi ông này nói Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014 là không hợp pháp.

Những hành động này đe dọa lợi ích và an ninh của chúng tôi. Đặc biệt là việc một bên thứ ba thiết lập sự hiện diện quân sự gần với các đường biên giới của chúng tôi. Đó là Mỹ, thậm chí không phải là một nước châu Âu." Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nhấn mạnh: "Mỹ đang thực hiện cam kết của mình đối với vấn đề an ninh tập thể thông qua các hành động nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực đối với các đồng minh NATO và các đối tác của Mỹ trước việc Nga can thiệp vào Ukraine."

Tuyên bố trên kênh truyền hình nhà nước RAI ngày 12/1, Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano khẳng định: "La bàn của chúng ta là suy nghĩ sáng suốt, những ai có nó sẽ không thể không mong rằng Nga trở lại nhóm G8 và sự chấm dứt bầu không khí ‘Chiến tranh lạnh’”. Ông Alfano nhấn mạnh sự trở lại của định dạng G-8 cũng phụ thuộc vào Moscow, đặc biệt là việc thực hiện các hiệp định Minsk.