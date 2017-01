TPO - Nga chỉ trích nhiều chính sách của Washington trong 2 nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, cho rằng Mỹ đã khiến mối quan hệ song phương trở nên tồi tệ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: CNN))

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày và đêm 20/1, không khí lạnh tăng cường sẽ bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm mai nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; riêng ngày 21/01 vùng núi xảy ra rét đậm. Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, báo cáo có 79 hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy đêm 17/1 ở Cồn Nhất Trí (thuộc tổ 6, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Hiện UBND tỉnh đã bố trí cho tất cả các hộ dân vào ở Ký túc xá Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (thuộc xã Vĩnh Hải, TP Nha Trang). Đến thời điểm hiện tại, mỗi hộ dân đã nhận được số tiền hỗ trợ là 33 triệu đồng và 15 kg gạo. Ông Lê Đức Vinh cho biết hiện tỉnh đã chỉ đạo cho UBND TP Nha Trang tiếp tục rà soát, sau Tết sẽ có phương án tổ chức cho bà con ổn định nơi ở mới tại các khu tái định cư.

Tại sự kiện kéo dài khoảng 60 phút, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra tầm nhìn của Chính phủ với nền kinh tế và công nghệ Việt Nam trong những năm tới. Ông nhấn mạnh tiềm năng phát triển công nghệ thông tin, viễn thông tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần 4 đang diễn ra. Trước đề nghị cụ thể của một số doanh nghiệp, Thủ tướng đảm bảo với UPS rằng sẽ mở đường không vận, cho phép máy bay của hãng vận chuyển này tới Việt Nam, tuyển dụng phi công địa phương để mở rộng việc kinh doanh tại đây.

Thực tế cho thấy, việc xử phạt nguội qua hình ảnh còn khó khăn do nhiều trường hợp được thông báo nhưng chủ phương tiện, tài xế không chấp hành. Việc thí điểm mở tài khoản đối với chủ phương tiện sẽ giúp lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ hơn các phương tiện, nhất là trong việc xử phạt chủ xe, tài xế để xảy ra vi phạm thông qua hệ thống giám sát tự động camera. Ngoài ra, việc lập tài khoản bắt buộc đối với chủ phương tiện sẽ giúp người dân có trách nhiệm hơn khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường, thiếu tướng Quân nói.

Theo ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ Anh, nhận được tin báo nhà chức trách đã tới kiểm tra, đến chiều 19/1 vệt nước vẫn còn nhưng màu nhạt hơn. Ông Hùng cho hay, vệt nước màu hồng này được sóng đánh từ ngoài biển quấn vào đọng ở nơi người dân dựng nhiều bè nổi bán hải sản. "Nhiều đoạn bị sóng đánh tan, xung quanh không ghi nhận bất cứ loài hải sản nào chết", ông Hùng nói. Một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu để phân tích. Tỉnh sẽ chờ kết quả xét nghiệm trong vài ngày tới để đánh giá.

Tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu là chiếc cuối cùng trong số 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (kilo) mà Việt Nam đặt mua của Nga, theo một hợp đồng được ký ngày 15/12/2009.

Phát biểu với báo giới vào ngày làm việc cuối cùng của Tổng thống Obama trước khi ông Donald Trump nhậm chức, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Sự thật là trong giai đoạn Tổng thống Obama cầm quyền, mối quan hệ của chúng tôi đã xấu đi nghiêm trọng trên mọi cấp độ. Suốt nhiều năm, trong thập kỷ qua, Mỹ đã liên tục có những hành động không mấy thân thiện nhằm vào Nga."

Trận tuyết lở xảy ra vào đêm 18/1 (giờ địa phương), sau một loạt trận động đất tại khu vực miền trung nước Ý. Giới chức Ý cho biết tuyết lở đã chôn vùi khách sạn Rigopiano ở khu nghỉ dưỡng trên núi Gran Sasso tại Farindola (tỉnh Pescara, Ý). Công tác cứu hộ đang bị cản trở bởi lớp tuyết dày tới 5 m.