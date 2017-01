Tối 30/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe khách xảy ra sáng cùng ngày tại thành phố Uông Bí. Trước đó, khoảng 10 ngày 30/1, xe khách biển kiểm soát 17K gặp nạn tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong tại chỗ, 27 người bị thương. (Xem chi tiết)

Công viên Thủ Lệ là nơi có lượng khách tham quan khá đông vào ngày mùng 3 Tết. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút nhiều người dân đến cầu may mắn và xin chữ đầu năm. Tại khu đô thị Ecopark nơi đang diễn ra Lễ hội hoa xuân 2017 lớn nhất miền Bắc cũng thu hút khá nhiều người dân đến tham quan, vui chơi. Khu vực hồ Hoàn Kiếm tập trung đông du khách nước ngoài và người dân Thủ đô suốt 3 ngày tết.

Trong đó, đường bộ xảy ra 59 vụ, khiến 38 người chết, bị thương 68 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Cũng trong ngày mùng 3 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.818 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 361,245 triệu đồng, tạm giữ 13 xe ô tô, 707 xe mô tô, tước 71 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo bác sĩ trực, bệnh nhi chơi ở sân đình, nơi có trò chơi tàu điện. Người nhà chỉ lơ là trong giây lát thì bé đã chạy tới, đứng sát đường ray điện và bị tàu hoả trò chơi đâm thẳng vào người. Bé nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương.

Đây là nơi tổ chức Lễ ra quân “xông biển” sớm nhất trên toàn tỉnh. Lễ hội này đã tồn tại qua bao đời nay và không thể thiếu đối với cư dân hành nghề đi biển dịp Tết đến, Xuân về.

; có 87,7% bệnh nhân đã biểu thị thái độ hài lòng đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại 10 bệnh viện được khảo sát...

Những nam thanh niên chạy xe máy chặn không cho các ôtô qua lại trên đại lộ, hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP HCM, để làm đường đua. Khi các quái xế đang so tài, hàng chục CSGT chạy môtô chuyên dụng phối hợp lực lượng khác vây bắt khiến nhóm thanh niên choai bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, gần 30 xe máy đã được thay đổi kết cấu từ động cơ đến kiểu dáng, nhiều xe không biển số bị cảnh sát ghi hình, đã bị đưa về trụ sở để xử lý.

Cuộc không kích trên đã phá hủy hai cơ sở chỉ huy và một số kho chứa vũ khí của IS. Trước đó hôm 21/1, Nga đã điều động cùng một lúc sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 dội bom xuống các mục tiêu của IS, nhằm đánh sập các lán trại, phá hủy các kho vũ khí và đạn dược chính của IS cũng ở tỉnh trên.

Phát biểu trước báo giới về sắc lệnh gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Merkel nói: "Cuộc chiến thiết yếu và cương quyết chống chủ nghĩa khủng bố không thể biện minh cho việc nghi ngờ tất cả những người theo một đức tin cụ thể, ở đây là những người theo đạo Hồi, hoặc những người có một lai lịch nhất định nào đó". Theo quan điểm của bà Merkel, hành động của Mỹ đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản về hỗ trợ người tị nạn và hợp tác quốc tế.