TPO - Một tiểu đoàn cảnh sát quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga từ Cộng hòa Ingushetia đã được cử đến Syria để bảo đảm an ninh cho Không quân và Trung tâm hòa giải Syria của Nga.

Ngày 13/2, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ TNMT đã có công văn gửi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế công bố hiện trạng môi trường biển tại các địa phương này đã an toàn sau sự cố do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Theo đó, chất lượng nước biển, trầm tích đáy ở 3 khu vực này đã ổn định, không còn các giá trị cao hơn các khu vực khác và đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, QCVN 43:2012/BTNMT đối với vùng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. (Xem chi tiết)

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang và nắm giữ tổng cộng 1.686.415 cổ phiếu với giá trị ước tính lên tới 102 tỷ đồng, tương đương với 4,91% vốn điều lệ của Điện Quang.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh và quản lý sân golf với quy mô tổng diện tích là 90 ha (sân golf 27 lỗ) với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư, quản lý và khai thác Dự án Câu lạc bộ sân golf The Lotus Cam Ranh, nhà đầu tư không được liên doanh, chuyển nhượng Dự án cho đối tác nước ngoài kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi chưa có ý kiến chấp thuận của Bộ Quốc phòng.

Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất 22 độ C. Miền Trung có mưa rải rác; Nam Bộ không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 - 32 độ C.

Năm 2017, công tác tuyển quân đã nâng cao chất lượng, tuyển đủ 100% chỉ tiêu, không có bù đổi. Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3% trở lên; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên.

Theo người dân ở đây, trước khi xảy ra vụ cháy, họ nghe có tiếng nổ lớn. Sau khi đám cháy lan rộng, cùng tiếng hô hoán của ông Nguyễn Việt, người dân ở đây đã kịp thời đến tham gia dập lửa và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy ứng cứu. Vụ cháy làm ông Nguyễn Việt bỏng nhẹ, em trai ông là Nguyễn Nam đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tiến độ thực hiện nhiều gói thầu còn bị chậm so với tiến độ cam kết trong hợp đồng, dẫn đến phải gia hạn bổ sung thời gian thực hiện từ 0,7 tháng đến 45 tháng. Tính đến 30/9/2016, số tiền tạm ứng chưa được thu hồi theo quy định là hơn 357 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản tạm ứng xây dựng các khu tái định cư với giá trị trên 324 tỷ đồng.

Ngày 13/2, Tổng thống Cộng hòa Inghushetia thuộc Nga, ông Yunus Yevkurov, cho biết: "Chúng ta đã cử tới Syria một tiểu đoàn cảnh sát quân sự người Inghushetia đến làm việc tại những điểm dân cư, thành phố, nơi các bên đã ký hiệp ước hòa bình. Tôi tin tưởng rằng lực lượng này sẽ thực hiện một cách xứng đáng những nhiệm vụ do Tổng Tư lệnh tối cao và Bộ trưởng Quốc phòng đặt ra".

HRW nói rằng họ đã phỏng vấn các nhân chứng, thu thập ảnh và xem các đoạn video cho thấy bom khí clo đã được thả từ trực thăng của chính phủ trong cuộc tấn công từ ngày 17/11 đến 13/12/2016. Theo HRW, khoảng 200 người đã bị thương do khí độc được sử dụng nhằm vào các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo.

Snowden cũng ám chỉ rằng, lời đồn đại được đưa ra như là hậu quả của việc ông chỉ trích luật mới của chính quyền Nga cho phép giám sát các hoạt động chống khủng bố trong nước.