TPO - Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga về các vấn đề Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) Leonhid Kalashnikov mới đây tuyên bố Nga có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, kể cả công nhận hai cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, nếu xung đột leo thang tại Donbass không chấm dứt và Ukraine chuyển sang tăng cường các hành động chiến sự.

Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền Đông Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay, hầu hết các tỉnh trên cả nước đều có nắng. Tại miền Bắc, nhiệt độ tăng thêm 2 độ C, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Hà Nội sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ C. Miền Trung trời nắng, nhiệt độ từ 19-32 độ C. Nam Bộ trời nắng nóng, nhiệt dộ từ 23-34 độ C.

Đây là chiếc xe do 1 doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng tặng Thành ủy Đà Nẵng, được bố trí cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng. Thường trực Thành ủy cũng cho hay việc chuyển trả sẽ được tiến hành trong ngày 4/3.

Trong số 20 bệnh nhân được đưa vào viện có 1 bệnh nhân tử vong, 4 bệnh nhân bị thương nặng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Sơn La và các Bộ, ngành liên quan xác định rõ quy mô, hướng tuyến và tiến trình đầu tư tuyến đường cao tốc trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc quốc gia. Đồng thời, khái toán mức vốn đầu tư phù hợp để làm cơ sở xem xét.

Vào thời điểm trên, trong lúc xe container mang biển kiểm soát 61C-26051 kéo theo rơmoóc đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến km 551+850 (thuộc xã Kỳ Giang), container va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 38-K1 119.24. Trên xe máy lúc này chở ba nam thanh niên. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy đều tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, luật sư Việt Nam sẽ không thể bào chữa trực tiếp cho Hương. Trước đó, ngày 1/3, chị Đoàn Thị Hương (SN 1988, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) bị tòa án tại Malaysia kết tội mưu sát với khung hình phạt cao nhất là tử hình. (Xem chi tiết)

Theo ông Kalashnikov, hoàn toàn có thể chuyển hướng các doanh nghiệp Ukraine đặt trên lãnh thổ hai cộng hòa trên sang thị trường Nga và chính quyết định công nhận một số giấy tờ do hai cộng hòa cấp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 18/2 sẽ hỗ trợ cho quá trình này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moskva hết sức hoan nghênh những giải pháp và phương thức nhằm làm giảm căng thẳng và khuyến khích Kiev thực hiện đầy đủ các Thỏa thuận Minsk. Tình hình tại Donbass đã trở nên căng thẳng từ cuối tháng 1 vừa qua, khi các bên xung đột cáo buộc nhau tăng cường bắn phá và nỗ lực tấn công tại đường giới tuyến.