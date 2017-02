TPO - Ngày 22/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này đã giáng những đòn chí tử vào các lực lượng khủng bố quốc tế tại Syria, giúp quốc gia Trung Đông tránh khỏi nguy cơ sụp đổ.

Trong vụ việc Formosa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) xác định, ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các đồng chí Lê Đình Sơn, đồng chí Đặng Quốc Khánh, đồng chí Dương Tất Thắng, đồng chí Nguyễn Nhật tổ chức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của UBKT T.Ư. (Xem chi tiết)

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang khẩn trương xác minh nguồn gốc và loại chất nổ. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21/2, xe khách biển số 14B 00694 chạy tuyến Thái Nguyên​-Móng Cái đang lưu thông trên quốc lộ 18 theo hướng Thái Nguyên​-Móng Cái qua địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã bất ngờ phát nổ, làm hai người tử vong và 14 người bị thương.

Theo Ban quản lý dự án đường sắt, trong hơn 600 nhân lực này có hơn 400 người được đào tạo Việt Nam, 200 người được cử sang Trung Quốc, gồm nhân viên trung tâm điều độ, nhân viên trung tâm ga, sửa chữa tàu, ga, đường ray…

Cụ thể, tại biên bản xác minh sự việc của chính quyền địa phương và ngành chức năng ghi nhận xác các chết xuất hiện trên đoạn sông giáp danh từ huyện Lang Chánh đến khu vực làng Đắm, xã Vân Am. Có nhiều loài cá chết (khoảng gần 4 tạ) chưa rõ nguyên nhân. Có hiện tượng nguồn nước từ đoạn sông trên địa bàn huyện Lang Chánh chảy về bị ô nhiễm… Hiện chính quyền địa phương, ngành chức năng đã khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết; tiến hành xác minh nguyên nhân gây nên hiện tượng.

Hai đối tượng bị bắt là Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1981) và Nguyễn Trường Trung (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 30 bánh heroin, hai xe máy và một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng Phạm Văn Hiệp đã có một tiền án về tội giết người. Đối tượng Nguyễn Trường Trung đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã yêu cầu phía Malaysia sớm cho tiếp xúc lãnh sự đối với nghi phạm được cho là người Việt Nam trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong Nam ở Malaysia. Phó thủ tướng nhấn mạnh việc được tiếp xúc lãnh sự là quyền căn bản của các công dân khi bị bắt giữ ở nước ngoài. Bộ trưởng ngoại giao Malaysia cho biết sẽ sớm chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng của Malaysia để sắp xếp tiếp xúc lãnh sự đối với các nghi phạm trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Shoigu, nhiều nhiệm vụ địa chính trị đã được giải quyết, các tổ chức khủng bố quốc tế tại Syria đã hứng chịu thiệt hại nặng nề, với nhiều kênh hỗ trợ tài chính và hệ thống cung cấp nhân lực bị phá hủy. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Moskva đã bắt đầu rút một phần lực lượng không quân nước này ra khỏi Syria, và nhiệm vụ đặt ra cho Bộ Quốc phòng đã được hoàn thành.

Tổng thống Poroshenko cho biết Ukraine nỗ lực gia tăng tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh đất nước theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO). Tổng thống Poroshenko cho biết trong năm 2017 sẽ chi 333 triệu USD để chế tạo và mua sắm vũ khí mới, khẳng định hiện đại hóa quân đội Ukraine là hết sức cần thiết, khi đề cập các nguy cơ xung đột vũ trang với Nga.

Đây là bước tiến đầu tiên của lực lượng quân đội Syria tại khu vực Aleppo kể từ khi quân nổi dậy rời khỏi khu vực chiếm đóng hồi tháng 12 năm ngoái. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã dựa chủ yếu vào những nước đồng minh thân cận như Nga, Iran và lượng lượng Hồi giáo dòng Shi'ite, trong đó có lực lượng Hezbollah để đẩy lùi sự chiếm đóng của lực lượng nổi dậy tại khu vực phía Tây của Syria và đánh đuổi khỏi thành phố Aleppo từ tháng 12 năm ngoái.

Kể từ khi mở đợt tấn công mới từ phía Nam Mosul ngày 19/2, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã giành quyền kiểm soát nhiều vị trí từ IS. Hàng trăm dân thường cũng đã được sơ tán tới những ngôi làng do quân chính phủ kiểm soát. Các quan chức cấp cao của Mỹ mới đây ước tính hiện chỉ còn 2.000 tay súng IS đang hoạt động tại Tây Mosul, cho rằng nhóm khủng bố này đã chịu nhiều tổn thất lớn trong chiến dịch giành lại Mosul kéo dài 4 tháng qua.