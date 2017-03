TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trước khi đón đợt không khí lạnh vào ngày mai, ngày hôm nay (24/3) miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng oi và nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trước khi đón đợt không khí lạnh vào ngày mai, ngày hôm nay (24/3) miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng oi và nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 35 độ C. Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 21-31 độ C. Miền Trung ngày nắng, nhiệt độ từ 22-33 độ C. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 23-35 độ C.

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp bàn về một số nội dung theo thẩm quyền, nghe Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành chức năng báo cáo một số vụ việc liên quan đến xây dựng không phép, trái phép xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị chuyên đề về chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.



Ngày 23/3, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và Công ty Water Gen của Israel đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực máy phát điện nước trong khí quyển ở Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung. Với giá trị thực tiễn cao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đặt mua nhiều máy tạo nước tinh khiết từ không khí để phục vụ người dân Thủ đô trong thời gian tới. Chiếc máy này có khả năng hút ẩm, làm sạch không khí và tạo ra nước tinh khiết với công suất từ 25 đên 10.000 lít nước mỗi ngày.

Khoảng 17h ngày 23/3, lực lượng PCCC cơ bản đã khống chế được ngọn lửa sau rất nhiều tiếng nỗ lực chữa cháy. Ngay sau đó, họ đã tiến hành phun nước làm mát để ngăn ngọn lửa không bùng phát trở lại. Tuy nhiên, đến 20h cùng ngày, ngọn lửa lại bốc lên ngùn ngụt và lan sang khu phía sau của công ty Kwong Lung Meko. Đến 23h, lực lượng PCCC vẫn đang triển khai dập lửa. (Xem chi tiết)

Ngày 23/3, Công ty CP Trung Nam thừa nhận có ký hợp đồng khai thác 1 triệu m3 cát Cửa Đại với Công ty TNHH Tuấn Sinh. Tuy nhiên, Trung Nam cho biết đã dừng thực hiện hợp đồng trên. Điều đáng nói, theo biên bản buổi làm việc ngày 25/2/2017 do Trung Nam cung cấp, ngoài hợp đồng số 01/017/ĐP với Công ty TNHH Tuấn Sinh, Công ty CP Trung Nam còn ký 2 hợp đồng thuê hút và bơm cát với 2 công ty khác. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h ngày 23/3, trên đường Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội), một ôtô 4 chỗ bất ngờ lao sang làn đối diện, đâm liên tiếp 2 xe máy. Chiếc xe tiếp tục cuốn một xe đạp điện vào gầm và va chạm với một xế hộp. Vụ việc khiến bé gái đi xe đạp điện bị gãy chân và một người điều khiển xe máy phải nhập viện. Tại hiện trường, chiếc ôtô 4 chỗ bị hư hỏng phần đầu và đuôi. Bánh đè lên xe đạp điện. Cách đó vài mét, hai xe máy nằm chồng lên nhau, một xe rụng biển số. (Xem chi tiết)

Chiều 23/3, trên tỉnh lộ 507, đoạn qua địa bàn xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), ôtô loại 9 chỗ đang dừng đỗ bên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này, không có người ngồi trong xe. Nhiều người dân phát hiện đã dùng các vật dụng thô sơ để dập lửa nhưng bất thành. Sau 15 phút, cảnh sát dập tắt được ngọn lửa, tránh cháy lan sang nhà dân bên cạnh. Vụ cháy khiến xe 9 chỗ còn trơ khung.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố bên ngoài trụ sở quốc hội Anh ở London vào chiều 22/3. Vụ tấn công xảy ra chiều 22/3 khi một người đàn ông chừng 40 tuổi lái ô tô lao điên cuồng vào những người đi bộ trên cầu Westminster ở London và hàng rào bên ngoài trụ sở quốc hội gần đó. Mark Rowley, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố London, cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 29 người bị thương sau hai vụ tấn công này.

Ngày 23/3, Nga đã chỉ trích Mỹ lấy cớ về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên để biện minh cho việc tăng cường hoạt động quân sự của nước này tại Bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng "không thể chấp nhận" việc lợi dụng diễn biến tình hình để đạt được những lợi thế quân sự đơn phương, và triển khai hàng loạt các loại vũ khí mới tại khu vực. Cũng theo người phát ngôn trên, Moskva đánh giá việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc là "một yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng".

Ngày 23/3, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc rằng Moskva có liên quan đến vụ bắn chết một cựu nghị sỹ Nga tại thủ đô Kiev của Ukraine. Trước đó cùng ngày, cảnh sát Ukraine cho biết cựu nghị sỹ Nga Denis Voronenkov, người đang bị Nga truy nã về tội lừa đảo và đã chuyển tới Ukraine sinh sống từ năm 2016, đã bị bắn chết tại thủ đô Kiev của nước này trong vụ việc được mô tả là một hợp đồng ám sát mà có thể do phía Nga yêu cầu. Kiev gọi đây là hành động khủng bố nhà nước.