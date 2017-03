TPO - Khi trời đổ mưa giông, bà Tuyết lùa trâu về thì bị sét đánh trúng cả người lẫn con vật khiến cả hai tử vong. Bà Tuyết bị sét đánh bay khoảng 5 m

Sáng 18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ, ngành đã đến thị sát công nghệ điện rác của Công ty TNHH Thủy lực máy HMC tại Khu công nghiệp Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam. Thủ tướng nhìn nhận, đây là công trình sáng tạo của trí tuệ Việt Nam, lần đầu tiên áp dụng ở nước ta khi mà hiện nay, xử lý rác thải chủ yếu bằng cách chôn lấp. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, tỉnh Hà Nam cần tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để công ty tiếp tục hoàn chỉnh công nghệ, vận hành thử nghiệm thành công, đưa công nghệ vào sản xuất thương mại, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế. (Xem chi tiết)

Cụ thể, việc đổ chất thải ra biển ngày 10/12/2016, đã được Công an Thanh Hóa xác định thành phần và nguồn gốc chất thải gồm: da mực, ruột mực, nước thải phát sinh từ chế biến mực của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Văn Thắng. Người dân không đồng tình với kết quả phân tích mẫu chất thải thủy hải sản mà Doanh nghiệp Hoàng Văn Thắng đổ ra biển, cũng như kết luận của Sở NN&PTNT về nguyên nhân ngao chết ở xã Hải Lộc là do mật độ nuôi dày.

Tại thành phố Đông Hà trận lốc xoáy kèm mưa dông quét qua trong khoảng hơn 10 phút đã làm trường Tiểu học Hùng Vương chịu thiệt hại nặng, trên 80% phòng học bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ, sách vở, bàn ghế, trang thiết bị dạy học bị ướt và hư hại. Thời điểm xảy ra lốc xoáy, có khoảng 25 em học sinh lớp 4, 5 đang học khu nhà bị tốc mái. Song các thầy, cô của trường đã kịp thời di chuyển các em tới nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Bà Tuyết bị sét đánh bay khoảng 5 m từ trên bờ ruộng xuống. Con trâu bị sét đánh bay lên cao rồi rơi xuống. Thi thể bà Tuyết nằm dưới ruộng lúa, người cháy đen, quần áo bị rách nhiều chỗ, bên cạnh đó là con trâu nặng vài trăm kg.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định dù có trạm gác nhưng lúc tàu lửa chạy qua, nhân viên của trạm này không đóng gác chắn nên xe tải chở gỗ dăm mất cảnh giác đã lao qua đường sắt dẫn đến tai nạn thương tâm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện 4 người bị thương nằm trên nền nhà. Căn nhà bốc khói nghi ngút nên hô hoán và gọi điện thoại báo cơ quan chức năng đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình khí.

Được biết, khi đội tuần tra đang làm việc trên tuyến đường cao tốc đã phát hiện một cô gái trẻ tầm ngoài 20 tuổi, đang giằng co với một đôi nam nữ và sau đó trèo lên lan can cầu vượt quốc lộ 3 nút giao Yên Bình – Phổ Yên. Nhận thấy sự nguy hiểm, đội tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận và khéo léo khuyên can cô gái trèo xuống. Sau một thời gian thuyết phục, cô gái đã từ bỏ ý định dại dột.

Do lực đâm mạnh, chiếc xe Hyndai Getz đâm “dồn toa” tiếp vào 2 xe ôtô khác đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến cho tuyến đường chạy từ cầu Thanh Trì về hướng Mỹ Đình ùn tắc cục bộ. Các phương tiện trong vụ tai nạn cũng bị hư hỏng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu thế giới ở hai bờ Đại Tây Dương đã thể hiện sự tương đồng trong một số vấn đề, nhưng cũng không ngần ngại bày tỏ những quan điểm trái chiều về nhiều vấn đề “nóng” của thế giới như khủng hoảng di cư và liên quan tới lợi ích sát sườn của mỗi bên như đóng góp ngân sách cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)...​ Cuộc gặp cho thấy những bất đồng âm ỉ giữa hai đồng minh truyền thống, nhưng cũng khẳng định sự gắn kết không thể đảo ngược giữa hai đối tác lớn này.