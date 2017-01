Khoảng 15h ngày 4/1, tại đường Trần Ngọc Lên thuộc địa phận phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, 2 người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS: 61T4- 0951 lưu thông theo hướng từ TP. Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát. Khi xe lưu thông đến ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 13 và đường Trần Ngọc Lên thì bị xe ben mang BKS: 61C- 184.94 chạy cùng chiều phía sau tông trúng và kéo lê trên đường khoảng 20m. Hai người phụ nữ cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm, 1 người bị bánh xe cán qua người, người còn lại bị cán vào chân. Cả 2 được chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên người phụ nữ bị bánh xe cán qua người đã tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại nguy kịch.

Đối tượng có hành vi dọa đốt trụ sở công an phường được xác định là Trương Nguyễn Nhật Linh (23 tuổi, trú phường Phú Hậu, Huế). Ngay sau đó, Công an phường Phú Hậu phối hợp lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh TT-Huế cùng người nhà khống chế, đưa Linh đến bệnh viện tâm thần.Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết kể từ năm 2012, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã liên tục phá hủy một cách có hệ thống tất cả các cơ sở hạ tầng kinh tế tại Syria hòng làm suy yếu chính phủ hợp pháp ở Damascus, trước khi chiến dịch không kích của Nga diễn ra tại nước này.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chaly bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ xem xét lại chính sách cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Ông Chaly cho hay: "Các thiết bị phòng thủ hiện đang được cung cấp cho Ukraine và giúp bảo vệ tính mạng các binh sĩ của chúng ta, cũng như xác định những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn (ở Donbass)".

Một chiếc máy bay thương mại của hãng Aeroflot (Nga) đang chở 171 người đã bị trượt khỏi đường băng ngay khi vừa hạ cánh tại thành phố Kaliningrad ngày 4/1. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do một bên càng đáp của chiếc Airbus A321 bị trục trặc. Hành khách được đưa ra khỏi máy bay bằng phao trượt khẩn cấp. Ba người có mặt trên máy bay đã cần tới trợ giúp y tế.

Ngày 4/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm nhà ngoại giao kì cựu Tim Barrow làm Đại sứ Anh tại Liên minh châu Âu (EU), thay thế ông Ivan Rogers vừa mới từ chức. Báo Financial Times cho rằng quyết định bổ nhiệm ông Barrow là lựa chọn an toàn đối với Thủ tướng Theresa May trong bối cảnh London chuẩn bị kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động tiến trình đàm phán Anh rời EU (Brexit).

Ngày 4/1, một đối tượng nam đã dùng dao tấn công vào một trường mẫu giáo thuộc thành phố Bằng Tường, khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, làm bị thương 11 em nhỏ. Đây là vụ đâm chém lớn mới nhất ở Trung Quốc. Hiện thủ phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và bị điều tra. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ danh tính thủ phạm cũng như động cơ tấn công.