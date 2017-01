TPO - Chánh văn phòng Nhà Trắng tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các kênh truyền thông cố tình hủy hoại tính chính danh của tân tổng thống Mỹ bằng việc đưa tin sai về lễ nhậm chức.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và Tổng thống Donald Trump trong lễ tuyên thệ nhậm chức của các quan chức cấp cao Nhà Trắng hôm 22/1. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (23/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Bắc Bộ có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 60​-93%. Nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C. Vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Trung và Nam Bộ nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C.

Tình trạng kẹt xe xảy ra từ 7h sáng cùng ngày, nguyên nhân xuất phát từ dòng người đi tảo mộ người thân, về quê ăn tết,….đã khiến con đường độc đạo từ bến xe quận 8 (TPHCM) đi qua huyện Bình Chánh về tỉnh Long An kẹt cứng. Mặc dù đã tăng cường lực lượng CSGT, công an, dân phòng,…điều tiết giao thông, nhưng do đường xá nhỏ, dòng người đi quá đông nên đã xảy ra tình trạng kẹt cứng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Gia Tường cho biết, Vinachem năm nay gặp nhiều khó khăn nên nhiều đơn vị thuộc tập đoàn đến giờ vẫn chưa có tiền thưởng tết. Đặc biệt là với những đơn vị làm ăn thua lỗ.

Trước đó, lúc 3 giờ 55 phút cùng ngày, tàu trên đang trên đường hành trình về Vũng Tàu, thì bị một tàu hàng đâm va và làm tàu cá bị chìm, các ngư dân mặc áo phao trôi dạt trên biển.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 20/1, tức 23 Tết, cháu Nguyễn Hoàng Minh (SN 2012) chơi trước cửa quán ăn của gia đình. Sau khoảng 15 phút, gia đình không thấy cháu thì đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy cháu đâu. Vị trí phát hiện là một chiếc mương cách nhà khoảnh 30m, trên mương có chiếc sàn gỗ và có một lỗ hổng. Bé trai có thể đã rơi xuống mương có bèo, mương sâu ngập đến cổ người lớn.

Gọi nhiều lần không ai trả lời, mọi người phá cửa vào thì phát hiện ông Alersandr (32 tuổi, quốc tịch Nga) tử vong, thi thể đang phân hủy. "Nhiều ngày qua không thấy ông ấy ra ngoài, cửa phòng khoá trái", người dân cho biết.

Lời tuyên bố được Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đưa ra trong chương trình Fox News Sunday hôm 22/1, đáp trả việc một số kênh truyền thông Mỹ cho rằng lượng người tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump ít hơn nhiều so với người tiền nhiệm Barack Obama. Sự việc trở thành vấn đề được thảo luận nhiều nhất trong cuối tuần đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng, làm lu mờ các vấn đề về chính sách hay phê chuẩn nội các mới.

Được thành lập năm 2001, UR hiện kiểm soát 343 trên tổng số 450 ghế trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga sau chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2016.

Chiếc xe buýt chở học sinh của Hungary đã tông vào cột bên đường cao tốc A4 gàn Verona, tỉnh miền bắc nước Ý vào cuối ngày 21/1. Cú va chạm mạnh khiến một số học sinh, trong độ tuổi từ 14-18, bị văng ra khỏi xe; một số khác bị mắc kẹt khi chiếc xe bốc cháy.