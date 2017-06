TPO - Ngày 25/6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng tên là Lý (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cây xăng nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Dân Việt.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko, sáng 26/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Belarus từ ngày 26-28/6. Trên cơ sở quan hệ chính trị-ngoại giao ngày càng được củng cố và tăng cường, quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực được đẩy mạnh, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ song phương với Cộng hòa Belarus, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, ngày hôm nay (26/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15 giờ. Nắng nóng ở khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay trời nắng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Trước việc xe Grab, Uber hoạt động bất bình đẳng, phá vỡ các quy hoạch về giao thông, UBND thành phố Hà Nội vừa đưa các loại xe này vào Đề án hạn chế xe cá nhân để quản lý như taxi. Quyết định được đưa ra, sau khi thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành kiến nghị Bộ GTVT xem xét lại hoạt động của xe Grab, Uber và tạm dừng thí điểm loại phương tiện này.

Ngày 25/6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng tên là Lý (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo Công an huyện Củ Chi, khoảng 15h cùng ngày, Đặng Phi T (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi) đi xe máy tới Cửa hàng xăng dầu số 10, thuộc thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM để đổ xăng. Trong quá trình bơm xăng vào xe T, do bất cẩn nên nhân viên cửa hàng xăng dầu tên là Lý làm văng xăng vào mặt T. Bực tức, T cự cãi lớn tiếng với Lý và được mọi người can ngăn nên T chạy về nhà. Vài phút sau, T điều khiển xe máy chở theo 2 nam thanh niên cầm theo gậy đến cây xăng đuổi đánh Lý. Lý bỏ chạy vào bên trong căn phòng của cửa hàng xăng dầu, chụp dao gọt trái cây chống trả. Trong lúc ẩu đả, Lý đâm loạn xạ trúng ngay ngực T. Người dân đưa T đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Điện Biên cho biết, ngày 25/6, tại khu vực bản Hát Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, lực lượng biên phòng phát hiện một đối tượng đi xe máy có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện người này đang vận chuyển 8 gói màu xanh, bên trong có chứa 1.600 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Lường Văn Dũng, sinh năm 1980, thường trú tại bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Dũng khai nhận mua số ma túy trên từ Lào, đang trên đường mang về Việt Nam để tiêu thụ. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria sau khi những quả đạn lạc được bắn từ quốc gia láng giềng này rơi xuống bên trong khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ, đã nhằm vào 2 vị trí pháo binh và một xe chở đạn dược của chế độ Syria, đồng thời lưu ý quân đội nước này cũng yêu cầu người dân tránh xa các khu vực gần Quneitra, nơi cuộc nội chiến ở Syria đang diễn ra ác liệt.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 30 người bị mất tích trong vụ chìm tàu du lịch chở 150 người xảy ra ngày 25/6 tại hồ El Penol, thuộc thị trấn du lịch Guatape, miền Tây Bắc Colombia. Giới chức địa phương cho biết đã cử một đội bao gồm lính cứu hỏa và thợ lặn tham gia công tác cứu hộ. Nhiều du khách được cứu đã được đưa vào bệnh viện tại Guatape.



Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga Irina Yarovaya ngày 25/6 đã lên tiếng phản đối phát biểu của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo rằng Moskva trong nhiều năm qua đã “cố gắng phá hoại nền dân chủ Mỹ”. Theo Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, phát biểu của người đứng đầu CIA là “giả dối”, kích động chống Nga và là một cuộc tấn công nhằm "làm lệch lạc” nhận thức của người dân Mỹ và của cả người dân châu Âu. Theo bà Yarovaya, mục dích của những phát biểu như vậy là gây ra nỗi sợ hãi và sự phục tùng đối với chính sách chạy đua vũ trang, hủy hoại sự tự do tư duy.

Chuyến công cán nước ngoài ngoài của Thủ tướng Pakistan đã được cắt ngắn sau khi vụ cháy xe chở dầu ở tỉnh Punjab khiến ít nhất 150 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Theo kế hoạch ban đầu, ông Nawaz Sharif sẽ kết thúc chuyến công tác nước ngoài vào ngày 30/6, nhưng do các vụ tấn công khủng bố tại nước này hôm 23/6 khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và vụ cháy xe bồn chở dầu ngày 25/6, người đứng đầu Chính phủ Pakistan đã rút ngắn lịch trình, tức tốc trở về nước.

Vụ tai nạn không gây thương vong song khiến nhiều thực khách hoảng loạn. Tại hiện trường, hàng chục xe máy nằm dưới gầm ôtô, có xe bị húc văng, bay xa khoảng 5 m. Chiếc CRV hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế đạp nhầm chân phanh sang chân ga. (Xem chi tiết)