Cảnh sát điều tra tại bờ sông, nơi phát hiện ra thi thể bé Lê Thị Nhật Linh tại Abiko ngày 26/3. Nguồn: AFP/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 14/4, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng dần do khối không khí lạnh suy yếu, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao hơn so với ngày hôm qua từ 1-2 độ C. Miền Trung cũng do khối không khí lạnh suy yếu nên mưa chấm dứt, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. Nam Bộ nắng nóng xuất hiện ở miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi miền Tây với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Sáng 13/4, trong quá trình đào thăm dò, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều di vật và hài cốt được cho là của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở phía Đông Nam của sân bay Biên Hòa. Theo các nhân chứng, hố chôn này có khoảng 150 chiến sĩ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) và đại đội đặc công Biên Hòa. Việc tìm kiếm hố chôn liệt sĩ tập thể tại Sân bay Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiều năm qua.

Người dân thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa phát hiện nhiều xác cá Chang bị chết thối rữa trôi vào bờ biển. Bước đầu lực lượng chức năng xác định khoảng hơn 2 tạ cá Chang bị chết. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kỳ, ông Phạm Văn Hùng, cho biết, đơn vị này phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Phòng cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Viện Công nghệ Môi trường, Bộ TNMT lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân cá chết. (Xem chi tiết)

Chiều 13/4, khu nhà xưởng rộng trên 5.000 m2 của Công ty TNHH sản xuất Thịnh Việt 3 (KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) đang xây dựng bất ngờ bị đổ sập. Thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có giông lốc lớn, chỉ trong chốc lát toàn bộ khu nhà xưởng đang thi công đổ ập xuống làm 4 công nhân đang làm việc cùng nhiều xe cơ giới bị vùi lấp trong đống đổ nát. Cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Các nguồn tin điều tra ngày 14/4 cho hay cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 liên quan đến vụ sát hại bé gái 9 tuổi người Việt Nam có tên Lê Thị Nhật Linh. Bé Lê Thị Nhật Linh, học sinh lớp 3 tại Nhật Bản, bị sát hại tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Thi thể bé gái này được tìm thấy hồi tháng trước gần một ống cống ở tỉnh Chiba. Theo các nguồn tin, DNA của người đàn ông này trùng với mẫu DNA mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường gây án.