TPO - Nhật Bản sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam, với tổng trị giá 38,5 tỷ yen dưới dạng vốn vay ưu đãi.

Trong cuộc gặp thông báo kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Abe với báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kawamura Yasuhisa tối qua cho biết, nhân chuyến thăm này, ông Abe thông báo Nhật Bản sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam, với tổng trị giá 38,5 tỷ yen dưới dạng vốn vay ưu đãi. Thời gian đóng và chuyển giao tàu vẫn được hai bên thảo luận, ông Yasuhisa nói.

Khu vực miền Trung, các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trong hôm nay sẽ có mưa nhỏ, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 19-22, có nơi trên 22 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến ngày nắng, sáng có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C, phía nam 28-30 độ C. Tại Nam Bộ, vùng thấp yếu tố gây mưa đang tan dần, trời chuyển nắng nhiều hơn, nhiệt độ ban ngày tăng 1-2 độ lên mức 31-32 độ C.

Các tuyến đường: Tây Sơn, Chùa Bộc, Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ, Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Lê Văn Lương - Giảng Võ… vào giờ cao điểm sáng, chiều những ngày qua, người tham gia giao thông đều phải đối mặt với tình trạng ùn tắc kéo dài, bất kể trời nắng hay mưa.

Đối với người cao tuổi, thành phố tặng quà với người cao tuổi tròn 100 tuổi là 1 triệu đồng và 5m lụa đỏ; trên 100 tuổi là mức quà 1 triệu đồng; người cao tuổi tròn 90, 95 tuổi mức quà 600.000 đồng; người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85 tuổi là mức quà 500.000 đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn tặng quà 99 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở sản xuất và kinh doanh của thương binh, người tàn tật., đã va chạm với bà Tin, 60 tuổi, làm nghề bán bánh dạo và thu lượm ve chai. Vụ tai nạn khiến bà Tin tử vong tại chỗ.

Hơn 14.000 người đã ký cam kết tham dự cuộc Diễu hành của Phụ nữ ở London vào ngày 21/1 tới. 370 cuộc diễu hành tương tự cũng sẽ được tổ chức trên khắp thế giới. Cuộc biểu tình mở cửa cho tất cả mọi người này kêu gọi những người tham dự sát cánh bên nhau để bảo vệ cho những quyền tự do đang bị những sự kiện chính trị gần đây đe dọa.

Điện Kremlin ngày 16/1 đã phủ nhận thông tin liên quan đến những sắp xếp sơ bộ cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ: "Thông tin truyền thông về một số thỏa thuận sơ bộ liên quan đến cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump là không đúng". Ông Peskov cũng nói thêm rằng Chính phủ Nga hiện không có bất kỳ tiếp xúc nào với văn phòng của ông Trump cũng như không có ý định thực hiện các cuộc tiếp xúc như vậy trước khi ông Trump nhậm chức.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/1 đã bắt giữ kẻ tấn công tại hộp đêm ở Istanbul vào đêm 31/12/2016 rạng sáng ngày 1/1, khiến 39 người thiệt mạng. Đối tượng trên bị phát hiện cùng với đứa con trai 4 tuổi trong một căn hộ ở quận Esenyurt của Istanbul sau một chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát. Tên này đã bị bắt giữ sau hai tuần lẩn trốn.



Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài một hộp đêm trong buổi công diễn cuối cùng của lễ hội âm nhạc điện tử BPM ở Mexico. Vụ việc xảy ra lúc sáng sớm ngày 16/1 bên ngoài hộp đêm Vẹt Xanh (Blue Parrot) tại Playa del Carmen. Ông Rodolfo Del Angel, cảnh sát trưởng bang Quintana Roo cho biết vụ nổ súng xuất phát từ "sự bất đồng giữa những người bên trong hộp đêm". Có nguồn tin cho rằng vụ việc có liên quan đến tranh chấp buôn bán ma túy, tuy nhiên nguồn tin này chưa được xác nhận.