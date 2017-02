TPO - Tối ngày 25/2, một lãnh đạo UBND huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ nổ tại nhà riêng của Trưởng Công an xã Sơn Cẩm (huyện Phú Lương) vào trưa cùng ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (26/02), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C. (Xem chi tiết)

Anh trai anh Diệp ở sát bên cạnh cùng nhiều người xung quanh chạy đến thấy lửa bùng cháy dữ dội nhưng do căn nhà khóa trái cửa nên không thể tiếp cận cứu người. Khi cảnh sát cứu hỏa có mặt phá cửa dập lửa và tiếp cận vào bên trong thì phát hiện thi thể vợ chồng anh Diệp và hai con Hồ Gia Bảo (9 tuổi), Hồ Bảo Châu (3 tuổi) đã tử vong.

Chốt dân phòng nằm án ngữ trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Bình có bề ngang hơn 2m, dài khoảng 5m có kết cấu bằng khung sắt, lợp tôn và được lót nền xi măng cao hơn mặt đường 20cm. Ông Nguyễn Chí Việt, Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình cho biết, trước đây chốt dân phòng nói trên được xây dựng để lực lượng dân phòng trực đêm, đảm bảo an ninh trật tự khu phố 3. Nay thực hiện chủ trương lập lại trật tự đô thị của UBND quận 1 nên phường cũng chủ động tháo dỡ trụ sở chiếm vỉa hè này để trả lại phần đường dành cho người đi bộ.

Đám cháy xuất phát từ khu vực bếp ở tầng 1 của nhà hàng Thượng Hà, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, sau đó đám cháy nhanh chóng lan lên tầng 2, là khu vực kinh doanh nhà hàng và thiêu rụi hoàn toàn bàn ghế, kết cấu gỗ và nhiều tài sản khác. Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy, đến 16h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ bàn ghế, kết cấu gỗ và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, khoảng 12 giờ 25 ngày 25/2, ông Nguyễn Ngọc Tính, Trưởng Công an xã Sơn Cẩm, vừa rời khỏi nhà, vợ ông đi chợ. Ít phút sau, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ cửa nhà ông Tính. Vụ nổ khiến phần tường phía ngoài ngôi nhà nứt toác, cửa xếp bị bẻ cong và tài sản tại tầng 1 bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra nổ, may mắn các thành viên trong gia đình ông Tính không ai bị thương. Ông Nguyễn Ngọc Tính cho biết gia đình không có mâu thuẫn với ai.

Hội nghị đã xác định chương trình, kế hoạch và đưa ra những định hướng lớn trong công tác cộng đồng và bảo hộ công dân tại địa bàn trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

95% đại biểu đã quyết định chọn bà Merkel tại hội nghị của chi nhánh CDU tổ chức ngày 25/2 tại Mecklenburg-Vorpommern, cứ địa chính trị của bà Merkel, nơi bà đã trúng cử vào Quốc hội liên tục kể từ năm 1990.

Sau đó, thủ phạm đã bỏ trốn và bị cảnh sát bắn trọng thương khi truy đuổi. Hiện đối tượng này đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cảnh sát Đức cho biết không có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công này là khủng bố, tuy nhiên một trong ba nạn nhân bị thương trong vụ việc này đã thiệt mạng.