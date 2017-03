TPO - Ngày 4/3, người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Kevin Lewis khẳng định ông Obama không hề ra lệnh giám sát đối với bất cứ công dân Mỹ nào. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe trộm điện thoại của ông trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama (phải) và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) trước khi diễn ra lễ nhậm chức tại Nhà Trắng ở Washington, DC ngày 20/1 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM, để xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, ngành công an đã có phương án 'phạt nguội'. Tuy nhiên do mọi việc hoạt động chưa đi vào ổn định nên bây giờ vẫn phải sử dụng phương án đi kiểm tra, xử phạt trực tiếp. Theo ông Hải, quận 1 làm đúng luật. Thứ nhất, quận 1 áp dụng Luật Giao thông đường bộ. Thứ hai, quận 1 sẽ bố trí cho hơn 500 người bán hàng rong có nơi buôn bán mưu sinh. Đây là việc làm có lý, có tình mong người dân cùng chính quyền chung tay xây dựng quận 1 và TPHCM có được một bộ mặt đô thị thông thoáng, văn minh sạch sẽ. (Xem chi tiết)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý Cạnh tranh đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát có quyền thông báo đến Cục Qquản lý Cạnh tranh về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định. Trước đó, ngày 20/2, Cục Quản lý Cạnh tranh thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp đa cấp là Công ty TNHH Triwonder International và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam. Việc hàng loạt các công ty bán hàng đa cấp gần đây bị rút giấy phép cho thấy, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) ngày càng quản lý chặt hơn lĩnh vực kinh doanh này.

Công an Đà Lạt xác định nạn nhân là Lục Quy Phú Cường (trú tại phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM). Anh này đã tử vong khoảng 2-3 ngày trước trong tư thế nằm nghiêng, co người. Nạn nhân mặc quần jean, áo sơ mi và hai áo ấm. Trong lều còn có một bếp than, ba lô màu đen, một số vật dụng cá nhân…

Do lực tông quá mạnh, nên đôi nam nữ ở trong xe ô tô văng ra ngoài, cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng. Xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị biến dạng.

6 ngày trước (28/2), tàu kéo LL Hiu Macan cùng 9 thuyền viên quốc tịch Indonesia, kéo sà lan rời Phnom Penh (Campuchia), đến cảng Cần Thơ để quá cảnh đi Thái Lan qua đường sông Hậu. Tối 2/3, tàu kéo đang ra luồng, ngang phao số 13 rời cảng đi Thái Lan thì bất ngờ bị đứt dây kéo sà lan. Khi đó, thuyền trưởng đã cho tàu kéo cập mạn sà lan rồi cho 3 thuyền viên sang sà lan để thả neo. Do trời tối, sóng to gió lớn nên tàu kéo không thể cập mạn sà lan được. Sà lan bị trôi dạt ra xa vị trí của tàu khiến 3 thuyền viên bị mất tích.

Người dân địa phương đã báo tin cho nhà chức trách về vụ rơi máy bay vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày (giờ địa phương). Tỉnh trưởng tỉnh Hatay Erdal Ata cho biết các đội cứu hộ và ‎y tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận máy bay rơi nhưng không tìm thấy phi công trong buồng lái. Tỉnh trưởng Erdal cho rằng phi công đã nhảy dù và trốn thoát.

Máy bay của liên quân đã tấn công một chiếc xe hơi chứa chất nổ tại quận al-Nabi Shiet ở phía Đông Mosul, gây nên số thương vong nêu trên. Hồi tháng ​Một vừa qua, lực lượng vũ trang Iraq đã đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực này.

Nguồn tin trên cho biết vụ khám xét căn biệt thự tại vùng Beauce, gần thị trấn Le Mans, phía Tây Bắc nước Pháp, đã kết thúc vào tối 3/3. Trước đó vào ngày 2/3, cảnh sát cũng đã đột kích nhà riêng của ông Fillon tại thủ đô Paris để điều tra về cáo buộc vợ và con trai ông "làm giả lĩnh lương thật" trong thời gian ông làm nghị sỹ.