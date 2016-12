Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)