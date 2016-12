TPO - Ngày 30/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã không phản ứng ngay lập tức với biện pháp trừng phạt của Washington liên quan đến cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, trong dịp Tết Dương lịch (từ 31/12/2016 đến 2/1/2017), khi miền Bắc chịu rét đậm, miền Trung, Tây Nguyên có mưa, nhiều nơi mưa to. Ở miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C, vùng núi 11-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Hai ngày đầu năm mới trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ở khu vực miền Trung, trời rét, nhiệt độ từ 15-28 độ C. Nam bộ nhiệt độ 21-32 độ C.

Nhiều ý kiến cho rằng phương án bố trí thời gian làm việc lệch giờ, lệch ca mà TPHCM vừa khởi động lại tuy có thể kéo giảm lưu lượng phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm nhưng sẽ tác động đến kinh tế xã hội, gây đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của nhiều gia đình.

Đây là mức giá thấp nhất trong năm 2016. Cận Tết năm ngoái, giá thịt lợn 42.000 đồng - 43.000 đồng/kg thì nay giảm đến 10.000 đồng/kg, còn giá thịt lợn hơi giảm gần 15.000 đồng/kg. Điều này dẫn đến việc người nuôi lợn ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước rất lo lắng cho kinh tế hộ gia đình, bởi mức giá như trên không đủ bù chi phí trong sản xuất.

Trước đó, chiều cùng ngày, hai anh em Tuấn (11 tuổi) và Tú (9 tuổi) rủ bạn cùng xóm là Lê Thanh Long (11 tuổi) ra sông câu cá. Tuy nhiên, đến chiều tối không thấy các em về nhà nên gia đình đi tìm. Sau đó phát hiện các em đã tử vong do bị chết đuối trên sông Phú Hài đoạn gần cầu Phú Long (xã Hàm Thắng). Theo người dân địa phương, rất có thể lúc đang câu cá các em bị trượt chân nên xảy ra vụ chết đuối thương tâm trên.

"Chúng tôi sẽ không trục xuất bất kỳ ai", Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Nga Putin hôm nay nói trong thông cáo, theo Reuters. Trước đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết ông đã đệ trình đề xuất lên Putin về việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ và cấm các nhân viên ngoại giao Mỹ sử dụng hai cơ sở ở Moscow, để trả đũa lệnh trục xuất và lệnh cấm của Washington. Lavrov nói các cáo buộc rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 là vô căn cứ.

Trên trang Twitter, ông Trump nói: "Bước đi trì hoãn rất hay của V.Putin - Tôi đã luôn biết rằng ông ấy rất thông minh".

Lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ tại Syria là bước đi đầu tiên hướng tới cuộc hòa đàm do Kazakhstan, một đồng minh của Moskva, chủ trì.

Ông Minniti được dẫn lời nói: “Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và tôi có thể cam đoan với người dân Italy rằng không có một chi tiết nào bị bỏ sót". Những phát biểu của ông Minniti là hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra bấy lâu nay cho thấy Amri không hề có mối tiếp xúc quan trọng nào ở Italy trong quá trình chạy trốn sau vụ tấn công ở Berlin.

Đầu tư Trung Quốc tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2016, tăng 359% so với năm trước đó. Nhưng do Mỹ tăng cường chủ nghĩa bảo hộ và Trung Quốc thắt chặt kiểm soát vốn, dòng chảy vốn từ Trung Quốc sang Mỹ được dự đoán chậm lại trong năm 2017.