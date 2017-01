TPO - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kiên quyết từ chối một câu hỏi của phóng viên CNN trong cuộc họp báo ngày 11/1, sau khi đài này đăng tải thông tin mà ông nói là “bịa đặt” liên quan tới cáo buộc Nga nắm giữ thông tin cá nhân và tài chính bất lợi cho ông.

Ông Donald Trump.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện nay (12/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; vùng núi có rét đậm. Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)

Tham gia đoàn có: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm...

Đã có 5 người được đưa ra ngoài và đến bệnh viện. Hai nạn nhân bị thương nặng là Nguyễn Văn Thông và Phạm Văn Chính. Hiện chưa rõ số người thương vong. Ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, vị trí bị sập là mái che của công trình. Chiều cao nơi xảy ra sự cố là khoảng 9m. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân. Công nhân bị nạn khi đang là bề mặt sau khi đổ bê tông trần.

Trước đó, ngày 7/1, gia đình ông Đoàn Văn Cơ, thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên thuê máy san gạt mặt bằng làm vườn, phát hiện một quả bom. Gia đình ông đã dừng thi công, kịp thời thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng xử lý. Bom nằm cách đường dân sinh 30m, cách khu dân cư 60​m và Trường Mầm non Đồng Bằng khoảng 300m, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.Người nhận giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 3 tỷ đồng cho lần trúng này. Kỳ quay số này còn xác định 107 giải nhất trị giá 10 triệu đồng và hơn 80.000 giải nhì, ba trị giá 300.000 và 30.000 đồng. Đây cũng là lần thứ 3 giải Jackpot được xác định trong vòng 11 ngày qua và là giải có giá trị thấp nhất (hai giải trước lần lượt là 48,8 tỷ và 30,5 tỷ đồng).

Mở đầu cuộc họp báo đầu tiên trong vòng 167 ngày được tổ chức tại Trump Tower ở New York, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đã trình bày quan điểm liên quan tới việc điều hành các doanh nghiệp của ông. Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố ông đã ký mọi giấy tờ cần thiết để bàn giao “toàn bộ” quyền quản lý và điều hành Tập đoàn Trump và các doanh nghiệp khác cho các con trai, đồng thời cho rằng người dân Mỹ không nên lo ngại việc ông chưa công bố hồ sơ thuế.

Jim Acosta, phóng viên của đài CNN, đã tham dự cuộc họp báo tại Tháp Trump ở thành phố New York. Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump trong 6 tháng qua, và cũng là cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ông đắc cử tổng thống hôm 8/11. Khi Acosta đặt câu hỏi cho Tổng thống đắc cử, tỷ phú New York đã thẳng thừng từ chối. Phóng viên này kiên nhẫn đề nghị ông Trump cho một cơ hội nhưng ông Trump kịch liệt bác bỏ.

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đề xuất trừng phạt mới của Mỹ cũng tiềm ẩn những hệ quả tiêu cực đối với Nga, tuy nhiên đất nước có thể giảm thiểu rủi ro. Theo lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, trong hai năm qua khối năng lượng Nga trong đã chứng tỏ đủ sức "trụ vững trên đôi chân của chính mình, chứng tỏ rằng nó là hệ thống rất linh hoạt và rất mạnh với dự trữ bền vững an toàn”.