TPO - Ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm giữ đúng cam kết khi vận động tranh cử rằng ông sẽ tăng cường an ninh biên giới và trấn áp người nhập cư sinh sống trái phép ở Mỹ. Trong số đó, một sắc lệnh yêu cầu khởi công xây dựng bức tường dài 3.200km chạy dọc biên giới Mỹ-Mexico, một trong những lời hứa chủ chốt của ông khi tranh cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Dự báo thời tiết hôm nay (26.1 tức 29 Tết) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, thời tiết Bắc Bộ khá ấm còn Trung Bộ tiếp tục có tình trạng mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ từ 13 - 23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ từ 20 - 27 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ từ 22 - 32 độ C.

Đến dự buổi lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, cùng các vị lãnh đạo Trung ương và TPHCM.Đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc vào lúc 19h tối cùng ngày, hàng nghìn người dân đã háo hức đến vui chơi, chụp ảnh.

Hàng ngày, tại khu vực nhà ga luôn chật kín lượng người, một số kẻ xấu đã lợi dụng trà trộn để móc túi lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách và người đón, tiễn. Lực lượng An ninh đã phát hiện và bắt được nhiều vụ việc trộm cắp tài sản và bàn giao cho các lực lượng chức năng để xử lý. Để bảo đảm trật tự an toàn, đề nghị hành khách cần cảnh giác, quản lý giữ gìn hành lý tư trang, tránh để quên.

Đây là nút giao thông có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn bởi sự giao cắt giữa tuyến đường gần như độc đạo giải phóng lượng xe container “ăn hàng” tại toàn bộ hệ thống cảng Hải Phòng và con đường nội đô Lê Hồng Phong sầm uất nhất thành phố cảng.

Các lực lượng chức năng đã tập trung, tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành, tập trung vào các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm ATTP... góp phần ổn định thị trường thành phố, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng.

Trong lúc cãi vã, quá tức giận vợ ông Hùng lái xế hộp mang BKS 61A-22675 đậu bên lề đường tông thẳng vào cánh cổng của gia đình. Người đàn ông này tiếp tục lùi xe đi vào đường nhỏ bên cạnh, đâm vào trụ cổng bằng bê tông của căn nhà phía sau gia đình rồi mới chịu dừng lại. Ông Hùng bị thương nhẹ, xe và cổng hư hỏng.

Tại hiện trường, chiếc ôtô 4 chỗ vẫn đang nằm trên đường ray. Bốn lốp xe, cửa hai bên bị hư hỏng nặng, toàn bộ kính xe vỡ vụn. Khi đó trên ôtô có 4 người cùng một gia đình. Một người bị gãy chân và đã được người dân đưa đi viện cấp cứu.

Các thị trường hiện đang "nín thở" chờ đợi một dự luật mà chính phủ dự kiến công bố ngày 26/1 và sau đó sẽ trình lên Quốc hội nhằm tạo quyền pháp lý cho chính phủ khởi động nhanh tiến trình đàm phán rời liên minh.