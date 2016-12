TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 29/12 đã phản ứng với việc chính quyền đương nhiệm áp dụng các biện pháp trừng phạt mới ồ ạt nhắm vào Nga khi kêu gọi nước Mỹ "bước qua" và hòa giải, đồng thời sẽ gặp người đứng đầu cơ quan tình báo nước này để tìm hiểu sự thật về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Nguồn: Huffington Post)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do nằm sâu trong khối khí lạnh khô, nên hôm nay (30/12) và ngày mai (31/12) toàn miền Bắc trời hanh khô. Sang ngày (1/1/ 2017) độ ẩm không khí sẽ tăng lên, nhiệt độ nhích nhẹ. Miền Bắc có khả năng mưa và mưa rào, tập trung ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 8 độ, ngày trời nắng, nhiệt độ 20-23 độ.

Sự việc khiến nhiều người có mặt tại rạp chiếu phim bàng hoàng. Một lãnh đạo công an phường Mễ Trì cho biết, công an phường Mễ Trì sau khi tiếp nhận thông tin đã đến rạp chiếu phim để ghi nhận hiện trường.

Triển khai giải pháp đi làm lệch ca, lệch giờ sẽ đụng chạm nhưng vì cái chung thì vẫn phải làm, thế giới đã làm rồi và mang lại hiệu quả. Nếu cứ bàn lui muôn đời không thực hiện được", ông Khoa nói và yêu cầu đề án phải được trình sau Tết Nguyên đán.

Theo Cục Thống kê Tp. Hồ Chí Minh, trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê trong tháng 12 thì có 7 nhóm hàng tăng so với tháng 11. Trong đó, dẫn dầu là nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 19,03%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,29%. Do chuẩn bị vào cuối năm, nhu cầu sửa chữa, sử dụng điện nước tăng hơn so với bình thường dẫn đến việc mua, sử dụng điện nước, vật liệu xây dựng tăng.

Một kiện hành lý là valy màu đỏ bọc nilong màu trắng có số thẻ TM 118344, trọng lượng 61,20kg không có người nhận được vận chuyển trên chuyến bay từ Nairobi (Kenya) đến Hà Nội vào 14 giờ ngày 29/12. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc valy màu đỏ là số lượng lớn sừng động vật nghi là sừng tê giác, tổng trọng lượng số sừng trên 50 kg.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tổng cộng có 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington DC và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao hoặc lãnh sự đã được yêu cầu rời khỏi nước này cùng với gia đình trong vòng 72 tiếng. Ngoài ra, Mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở giải trí do Chính phủ Nga sở hữu tại thành phố New York và tiểu bang Maryland, bắt đầu từ chiều 30/12."Giờ là lúc đất nước chúng ta tiến bước tới những điều to lớn và tốt đẹp hơn," truyền thông Mỹ dẫn lời ông Trump.

Lực lượng chống khủng bố bang New South Wales cho biết người đàn ông này đi trên chuyến bay từ London (Anh) đã bị bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Sydney sau khi họ nhận được một khuyên cáo từ người dân. Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét nhà của nghi phạm ở Chippendale, phía Nam thành phố Sydney và thu giữ nhiều tài liệu và ổ đĩa cứng. Hiện tại, nghi phạm bị giam tại đồn cảnh sát Mascot và bị từ chối tại ngoại, đồng thời sẽ phải xuất hiện tại Tòa án địa phương Parramatta ngày 30/12.