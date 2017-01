TPO - Ngày 15/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mắc phải "một sai lầm" với chính sách nhập cư khi để làn sóng hàng triệu người tràn vào nước Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17/1. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước; khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và lâu dài. Hai bên mong muốn tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, lao động, quốc phòng, an ninh, giao lưu địa phương.

ùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-7. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23-29 độ C.

Nhiều người dân hai bên đường khá hốt hoảng trước sự việc. Một lúc sau, trời đổ mưa, ngọn lửa vì thế được dập tắt trước khi lực lượng chữa cháy xuất hiện. Đón tết Đinh Dậu, nhiều tuyến đường tại TPHCM được trang trí nghệ thuật với những hình ảnh cách điệu hoa mai, hoa đào, hoa sen, sao vàng, nón lá, bóng đèn, trái tim..., tuy nhiên bị người dân chê thi công cẩu thả gây mất thẩm mỹ.

Xe gặp nạn chở hàng của nhóm tình nguyện “Tim Hồng” xuất phát vào ngày thứ 7 mang theo quần áo cũ đến với cho học sinh tại huyện Tuần Giáo. Khoảng 8h15 ngày 15/1, khi xuống được chừng nửa dốc Pha Đin thì xe tải Mường Lay - Mường Nhé mất phanh ở một khúc cua dẫn đến xe lao xuống hủm, lật nghiêng. Hai tài xế và một tình nguyện bị thương nặng. Ngay sau đó người dân đã đưa các nạn nhân vào BV đa khoa huyện Tuần Giáo cấp cứu. Hiện, các nạn nhân đã được đưa xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Đến gần cầu Sập ở TP Biên Hòa, Đồng Nai, xe đã tông vào đuôi ôtô tải chạy cùng chiều trong làn ôtô. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 ngã ra đường, trong đó hai người bị xe máy đè lên tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trong một bài phỏng vấn với báo trên, ông Trump bày tỏ mong muốn kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ "được cắt giảm một cách đáng kể". Bên cạnh đó, ông Trump cũng chỉ trích việc Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria, đồng thời gọi đây là "một điều rất khủng khiếp" đã dẫn đến "tình trạng khủng hoảng nhân đạo tồi tệ".

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Times of London của Anh, ông Trump nói: "Tôi nghĩ rằng bà ấy đã mắc phải một sai lầm rất thê thảm và đó là tất cả những gì có thể nói về chuyện bất hợp pháp này". Tại Đức, bà Merkel đã bị chỉ trích về chính sách người di cư sau khi việc tiếp nhận khoảng 1 triệu người di cư trong 2 năm qua đã gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Đức, nhất là sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở nước này trong thời gian gần đây.

Cuộc truy quét nhằm mục đích tiêu diệt những tay súng IS còn sót lại, đồng thời xây dựng một phòng tuyến mới tại đây nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào khu vực phía Tây sông Tigris trong tương lai. Quận Yarimja được đánh giá có vị trị chiến lược quan trọng do rất gần sân bay Mosul và có vai trò như bước đệm cho các cuộc tấn công vào khu vực bờ Tây của sông Tigris, hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của IS.

Bão tuyết cũng ảnh hưởng đến giao thông của Nhật Bản. Các hãng hàng không, đã hủy ít nhất 130 chuyến bay, trong khi nhiều chuyến tàu cao tốc Tokaido và Sanyo bị hoãn. Nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Oshu -16,5 độ C, mức thấp kỷ lục ở thành phố này. Thủ đô Tokyo ghi nhận nhiệt độ -2,3 độ C, trong khi Nagoya -3,6 độ C và Osaka -0,6 độ C.