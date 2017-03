TPO - Ngày 10/3, các quan chức trong Chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham khảo ý kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc Washington có thể hỗ trợ như thế nào trong việc giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tuần tới.

Ông Trump muốn tham khảo ý kiến Thủ tướng Đức về ông Putin. (Nguồn: AFP)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197. Theo đó, thành phố yêu cầu Sở GTVT nghiên cứu kẻ lại vạch sơn trông giữ xe dọc phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng để thí điểm tổ chức trông giữ xe thu phí theo giờ trước ngày 15/3. Sau thí điểm, nếu hiệu quả, hình thức này sẽ được tổ chức nhân rộng trên toàn TP. Ngoài ra, cũng giao Sở GTVT tổ chức rà soát, kiểm tra các bãi đỗ xe, kể cả bãi đỗ xe của các cơ quan nhà nước không đúng quy định trên lòng đường, vỉa hè; xử lý bãi trông giữ xe không đúng quy định; nghiên cứu phương án tổ chức thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. (Xem chi tiết)

Trong ba năm qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các sai phạm nhưng Phòng khám này vẫn tồn tại và hoạt động cho đến khi xảy ra vụ việc nêu trên. Trước sự việc trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14/3.

Vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc do rượu, đặc biệt ngày 13/2 đã xảy ra vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, làm 69 người bị ngộ độc, trong đó có 9 người bị tử vong.

Mới đây, Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thành lập 2 tổ công tác “đặc biệt” để tuần tra xử lý hành vi xả rác và đi vệ sinh không đúng chỗ. Chỉ trong thời gian rất ngắn từ cuối tháng 2 đến nay, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu đã xử phạt 62 triệu đồng đối với 21 trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Anh Quyền - Trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cho biết, Công ty TNHH JA Solar đã tiến hành lập báo cáo ĐTM trình Bộ Tài nguyên môi trường, đã có phiếu hẹn thời hạn trả hồ sơ vào ngày 4/5.

Theo đó, trưa 9/3, hai em Trương Thành Vũ, Nguyễn Hoàng Huy (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Triệu Phước, trú tại thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong) đã cùng hai học sinh khác là Lê Minh Tuấn và Hoàng Minh Tuấn rủ nhau đi tắm sông. Trong khi các bạn ở trên bờ, Huy và Vũ chèo ghe ra giữa sông Thạch Hãn, đoạn ngã ba chảy về Cửa Việt. Không may, ghe bị lật, cả hai cháu đã bị đuối nước.

“Việt Nam hết sức quan ngại trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành phóng thử các tên lửa đạn đạo ngày 6/3, vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đề nghị các nước hành động mang tính xây dựng, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới, nghiêm túc tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng muốn tìm hiểu về quan điểm của Thủ tướng Đức trong cách đối xử với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khi đón tiếp Tổng thống Erdogan, Tổng thống Putin đã đánh giá cao mối quan hệ gần gũi giữa quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Bắt đầu cuộc hội đàm tại Kremlin, Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng ta đã tích cực hợp tác để giải quyết những cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất, mà trước hết là ở Syria. Tôi rất hài lòng khi ghi nhận rằng quân đội của chúng ta và các đơn vị đặc nhiệm khác đã thiết lập mối liên hệ gần gũi và hiệu quả".

Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn trong lãnh thổ Syria hồi tháng 8/2016, nhằm đánh đuổi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực biên giới và ngăn chặn lực lượng người Kurd tiếp quản những khu vực này. Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) đã nã đại bác vào lực lượng biên phòng thuộc quân đội chính phủ Syria tại khu vực phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria. Vụ tấn công đã làm 8 binh sỹ Syria thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.