TPO - Ngày 6/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida với nụ cười và cái bắt tay, những cử chỉ thân mật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Reuters)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7/4 các tỉnh Bắc bộ nhiệt tăng nhanh, có nơi nắng nóng còn mưa ở Nam bộ sẽ giảm dần. Ở phía Bắc, vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh lên nên từ trưa hôm nay, nhiệt độ hầu khắp các tỉnh sẽ tăng nhanh. Thủ đô Hà Nội và các thành phố phía Đông như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn 29 - 31 độ C. Các tỉnh phía Nam mưa trái mùa giảm dần, nắng kéo dài trong ngày, mưa lùi về chiều tối. Nhiệt độ tăng nhẹ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau trong khoảng 32 - 34 độ C.

Chiều 6/4, lãnh đạo Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận 21 người dân huyện Bình Sơn sau khi ăn bánh mì kẹp trứng cút luộc của một tiệm bánh ở thị trấn Châu Ổ thì ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, ngày 5/4, nhiều bệnh nhân nhập viện cùng triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy, nôn ói. Hiện có bốn người dân ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và Quảng Nam, 17 người còn lại đang được tiếp tục theo dõi điều trị ở Bệnh viện đa khoa Bình Sơn. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động đối với cửa hàng bánh mì này.

Chiều 6/4, một bé trai 17 tháng tuổi trong lúc tự chơi tại khu vực cửa ra máy bay số 3 của cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã bị thang cuốn cứa gần đứt cổ tay phải. Bé bị nạn là cháu P. sinh năm 2015, đi cùng mẹ là N., 26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Hai người là hành khách đi máy bay của Jetstar Pacific từ Tân Sơn Nhất đi Đồng Hới, Quảng Bình. Lúc 15h13 ngày 6/4, hai mẹ con chị N. đã làm thủ tục chuyến bay và vào phòng chờ đợi bay đi Đồng Hới khởi hành lúc 17h30. Trong thời gian chờ, cháu P. tự chạy đi chơi. Đến 15h55 nhiều người nghe tiếng kêu và chạy đến thì thấy cháu ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, bị cứa gần lìa cổ tay phải.

Ngày nghỉ nên 4 học sinh rủ nhau đến đường sắt trên cầu chụp ảnh. Do mải chơi nên không biết đoàn tàu lao đến, một nữ sinh bị đâm rơi xuống sông tử vong. Tối 6/4, ông Nguyễn Đào Quý, Chủ tịch xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu nạn vừa tìm thấy thi thể nữ sinh bị tàu hỏa tông rơi xuống sông mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, em Nguyễn Thị Lộc (SN 2001) học sinh lớp 10, trường THPT Phan Thúc Trực, huyện Yên Thành (Nghệ An) cùng 3 bạn trong xã rủ nhau đi chơi. Khi đến cầu đường sắt Đò Đao (tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An), các em dừng lại chụp ảnh. Trong lúc mải chơi, một đoàn tàu hỏa lao tới khiến 4 em hốt hoảng bỏ chạy.

Sau nhiều lần người dân phản đối việc thu phí tại cầu Bến Thủy, mới đây, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư Cienco 4 giảm 50% phí cho các huyện/thị quanh trạm. Tuy nhiên, người dân cho rằng, họ không tham gia trên các tuyến BOT nên chủ đầu tư phải miễn phí toàn bộ vé. Ngày 6/4, hàng trăm người dân ở khu vực Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP Vinh (Nghệ An) cùng các phương tiện tập trung thành hàng dài ở hai đầu cầu để phản đối việc thu phí tại đây. (Xem chi tiết)

Tại thành phố Strasbourg (Pháp), với 524 phiếu thuận, 75 phiếu chống và 36 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 6/4 đã thông qua quyết định miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Ukraine. Biện pháp trên sẽ cho phép người dân Ukraine có hộ chiếu sinh trắc học đi lại trong EU không quá 90 ngày liên tục hoặc không liên tục trong 6 tháng với các mục đích du lịch, kinh doanh hay thăm thân. Tuy nhiên, với mục đích lao động thì công dân Ukraine vẫn phải xin cấp thị thực tại cơ quan lãnh sự của nước đến. Việc miễn thị thực này có thể được bắt đầu thực hiện từ tháng Sáu tới sau khi được 28 nước thành viên EU chính thức thông qua.

Trong khuôn khổ vụ án hình sự đánh bom ở ga tàu điện ngầm tại thành phố St. Petersburg, lực lượng chức năng Nga đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi, trong đó có một phụ nữ. Phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Liêng bang Nga Svetlana Petrenko ngày 6/4 cho biết cơ quan này đã phối hợp với Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ 6 đối tượng tại thành phố St. Petersburg và 2 đối tượng khác ở thủ đô Moskva tình nghi dính líu tới vụ tấn công khủng bố tàu điện ngầm ở St. Petersburg. Trong quá trình lục soát nơi ở của những đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện một thiết bị nổ giống với thiết bị nổ ở nhà ga "Quảng trường Khởi nghĩa", cùng nhiều súng ống và đạn dược.

Hai ông sẽ dùng bữa tối cùng với các đệ nhất phu nhân của mình và có cơ hội gặp gỡ các quan chức nội các cấp cao của mỗi bên. Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục có bữa trưa làm việc trong ngày 7/6 (giờ địa phương), nơi họ sẽ bàn đến những vấn đề chính thức hơn.

Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra sau khi kênh truyền hình CNN dẫn một số nguồn tin riêng cho biết ông Trump đang xem xét khả năng sử dụng biện pháp trả đũa quân sự sau vụ tấn công hóa học tại Syria. Trong ngày 6/4, ông Trump nhóm họp với đội ngũ an ninh quốc gia của mình ở bang Floria để bàn về các phương án đối phó với Syria.