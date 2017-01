TPO - Ngày 2/1, khoảng 10 nhóm phiến quân Syria thông báo hoãn cuộc đàm phán hòa bình đã được lên kế hoạch diễn ra trong tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan với cáo buộc Chính phủ Syria "vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài được 4 ngày.

Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo ngày 23/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (3/1) khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Trời rét. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. (Xem chi tiết)

Từ sáng ngày 2/1 nhiều doanh nghiệp vận tải chạy tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, … đã chấp nhận chuyển sang hoạt động tại bến xe Nước Ngầm. Cơ bản các xe đã tuân thủ chỉ thị của Sở GTVT. Chỉ còn một số trường hợp đơn lẻ đón khách gần bến, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các xe về đúng bến chứ chưa xử lý.

Theo đó, HĐQT Sabeco thông qua việc miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải. HĐQT Sabeco cũng thống nhất thông qua việc tiến hành xin ý kiến đại hội đồng cổ đông, để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2015-2018 đối với ông Vũ Quang Hải.

Nhiều cụ già, trẻ nhỏ được người thân nhanh chóng di chuyển xuống đất an toàn. Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 8 đã điều động 7 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận khống chế hoàn toàn trước khi ngọn lửa bén sang những căn hộ bên cạnh.

, xe máy mang BKS: 36B2 – 050... đang lưu thông trên đường Đào Trinh Nhất hướng từ đường Kha Vạn Cân về đường Phạm Văn Đồng đã cho xe vượt đèn đỏ dẫn đến xảy ra va chạm với một xe đạp điện và một xe máy mang BKS: 61T8 – 24. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Xe tải chao đảo rồi lật nghiêng trên quốc lộ 1 gây ách tắc giao thông. Sau cú va quẹt mạnh, nhiều mảng kính phía bên trái ôtô khách giường nằm vỡ nát trống hoác, hơn 20 hành khách hoảng hốt chen nhau thoát thân. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Bà Merkel đã tham dự hội nghị thường niên tập trung nhiều lãnh đạo chính trị, giám đốc điều hành và các nhân vật nổi tiếng tại Thụy Sĩ này tới 7 lần kể từ khi trở thành thủ tướng Đức năm 2015. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Merkel nói rằng bà sẽ không tham dự diễn đàn năm nay, được tiến hành từ ngày 17-20/1 với chủ đề "Lãnh đạo lắng nghe và có trách nhiệm". Ông Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.

Hôm 31/12, ông Trump đã lên tiếng phản đối việc nhanh chóng đổ lỗi cho Nga truy cập hệ thống thư điện tử của Mỹ.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết một thành viên trong liên minh quốc tế đang chiến đấu chống lại IS đã bị tiêu diệt trong một "vụ tai nạn không liên quan đến chiến đấu". Lực lượng Chiến đấu Hỗn hợp Chung không tiết lộ danh tính và quốc tịch của người này, tuy nhiên khẳng định vụ việc đang được điều tra.

Trong một tuyên bố chung, các nhóm trên nói: "Vì việc vi phạm vẫn tiếp tục, các nhóm nổi dậy tuyên bố... đóng băng tất cả cuộc thảo luận liên quan tới đàm phán tại Astana," ám chỉ cuộc đàm phán được lên kế hoạch diễn vào cuối tháng Một, được tổ chức bởi Nga - nước ủng hộ chế độ Syria, và Thổ Nhĩ Kỳ - nước ủng hộ các phiến quân.