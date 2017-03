Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, hiện nay (14/3), bộ phận không khí lạnh đã tiến gần các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta. Dự báo, gần sáng và ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Phía Đông Bắc Bộ từ chiều nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

May mắn, cả 3 người ngủ trong ngôi nhà cháy kịp thức giấc, thoát thân theo lan can tầng hai nên không xảy ra thương vong. (Xem chi tiết) Trước đó, tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, công an địa phương phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 29H-03449 do Hoàng Văn Điềm (SN 1988), trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn điều khiển chở 40 lồng nhựa, chứa trên 4.000 gà, vịt giống Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ.gây nhiều bức xúc thời gian qua. (Xem chi tiết) Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 10/1/2017, chị N.T.L (trú ở phường Thịnh Liệt) và con gái (sinh năm 2008), đến Công an phường Thịnh Liệt trình báo ngày 8/1/2017, con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh H. (sinh năm 1983, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), trú ở phường Thịnh Liệt thực hiện hành vi dâm ô. Theo lời kể của con chị L., khoảng 19 giờ 30 ngày 8/1, khi cháu đang cùng 4 người bạn hàng xóm, ở các độ tuổi sinh năm 2004, 2008 và 2010, chơi ở gần nhà thì Cao Mạnh H. xuất hiện. Quá trình này, đối tượng H. đã 2 lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với bé. Tối muộn hôm ấy, bé gái về nhà, kể lại sự việc với mẹ.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên khi được đề nghị bình luận về phát ngôn của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain rằng thông tin về mối liên hệ giữa ông Trump và giới quan chức Nga sẽ tiếp tục được phơi bày.Với tỉ lệ 274-11, Thượng viện Anh đã thông qua dự luật Brexit được Hạ viện Anh thông qua và chuyển trả lại trước đó cùng ngày. Diễn biến này chính thức mở đường cho chính phủ của Thủ tướng Theresa May thông báo với các nhà lãnh đạo EU về kế hoạch rời khối này.Tuyên bố của chính phủ Cộng hòa dân chủ Congo thông báo công dân Mỹ Michael Sharp và công dân Thụy Điển Zaida Catalan đã "rơi vào tay các lực lượng xấu" cùng với 4 người Congo gần ngôi làng Ngombe. Tuyên bố không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, song khẳng định chính phủ Cộng hòa dân chủ Congo "đang phối hợp với Monusco (phái bộ của Liên hợp quốc tại Congo) để những người này được trả tự do".