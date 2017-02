TPO - Ngày 8/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với tất cả đại diện của các phe phái đối lập, bao gồm cả các nhóm vũ trang.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo dự báo thời tiết hôm nay (9/2) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, Do ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng hôm nay, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ chuyển rét, có nơi rét đậm, kèm theo mưa rào, có nơi dưới 8 độ C. Hà Nội từ ngày 9-11/2 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Vùng núi cao Ba Vì có thể rét sâu 11-12 độ. Ban ngày nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 18-19 độ C.

Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ: đường cao tốc, đường Hồ Chí Minh... và đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ bản đưa vào cấp kỹ thuật các tuyến quốc lộ, nối thông và nâng cấp các quốc lộ thuộc hệ thống vành đai phía Bắc, phía Tây Nam, tuyến nối các cảng biển Việt Nam với các nước láng giềng như Lào, Thái Lan, Campuchia...

Đặc biệt, việc tính toán, xác định tổng mức đầu tư chưa chính xác, chưa hợp lý làm tăng tổng mức đầu tư 179 tỷ đồng. Điều này làm ảnh hưởng đến tính toán thời gian thu hồi vốn trong phương án tài chính của hợp đồng BOT. Cụ thể là tăng thời gian thu hồi vốn của dự án thêm 1 năm 11 tháng 3 ngày.

Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có việc Giám đốc Trung tâm, ông Bùi Quang Hưng, cùng một số viên chức và người lao động của Trung tâm đi lễ vào sáng ngày 7/2 trong giờ làm việc.

Theo ông Xiếu, Cty TNHH Sen Hoàng Giang hoạt động từ ngày 1/9/2016 và trồng khảo nghiệm “cây sen lấy ngó làm rau sạch”, tuy nhiên sen nay đã chết hết. Cùng lúc đó, ông Trần Văn Hòa là người của Cty đã mang 4 kg tôm hùm đỏ là giống tôm hùm nước ngọt, từ Hà Nội về nuôi trong ao sen. Các cơ quan chức năng đã buộc ông Hòa tiêu hủy số tôm hùm đỏ đang nuôi.

Trong lúc thuê xe máy đi vòng quanh đảo Nam Du, một du khách nữ trong nhóm 12 người không may bị tai nạn gãy tay. Khoảng gần 19 giờ tối, nhóm du khách quyết định thuê một chiếc ca nô để đưa người bị thương vào đất liền chữa trị. Toàn bộ 11 người còn lại cũng thu xếp về chung. Khi ca nô chạy cách đảo Lại Sơn khoảng 10km thì bị sóng đánh lật úp. Rất may, toàn bộ 12 khách cùng 2 người lái tàu đều mặc áo phao và thoát nạn.

Cũng theo chia sẻ của ban văn hóa xã Liên Hợp, vì 2 gia đình vui vẻ để cho cô gái và chàng trai tiếp tục tìm hiểu nhau, xét về hành vi cũng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, vào ngày 4/2, trên cộng đồng mạng xã hội ở Nghệ An xuất hiện một video dài gần 3 phút, quay lại cảnh nhóm thanh niên bắt vợ mặc dù cô gái không đồng tình và xin kêu cứu.

Sau cuộc họp với đoàn đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đang có chuyến thăm Syria, nghị s​ỹ Nga Dmitry Sablin cho biết Tổng thống Assad nói rằng sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả phe nhóm đối lập, kể cả những nhóm vũ trang chống đối và bày tỏ mong muốn tham gia các cuộc đối thoại với người Kurd để thảo luận về tầm nhìn đối với trật tự chính trị tại quốc gia Hồi giáo. Quan chức lập pháp Nga Sablin cho rằng vấn đề người Kurd "khá phức tạp" vì Mỹ cũng có ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề, tuy nhiên các cuộc đàm phán chỉ nên có sự tham gia của Chính phủ Syria và người Kurd.

Chỉ huy tiểu đoàn Somalia có biệt danh Givi bị sát hại vào sáng ngày 8/2 (theo giờ địa phương) bởi một vụ nổ trong phòng làm việc ở Donetsk, miền Đông Ukraine. Lực lượng quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng gọi đây là "sự tiếp nối cuộc chiến khủng bố mà nhà chức trách Kiev phát động chống người dân Donbass".