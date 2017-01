TPO - Bốn xe tải tông nhau liên hoàn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm 1 chiếc rơi xuống vực, 1 xe đâm vách núi. Lực lượng chức năng chưa thống kê được thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm ngày mai (19/01), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 20/01 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, Việt Nam có nền kinh tế mở hội nhập sâu rộng, luật pháp Việt Nam tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước và đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam ổn định vĩ mô và chính trị - xã hội. Chính phủ Việt Nam tích cực, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Năm nay, Việt Nam phấn đấu vào nhóm đầu của ASEAN về môi trường đầu tư, kinh doanh.

Năm 2016, Hà Nội trải qua 8 đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đợt dài nhất tới 31 ngày. Các mô hình tính toán cho thấy, nguồn gây ô nhiễm xuất phát từ các khu công nghiệp lớn của thành phố. Ngoài ra, có thêm sự cộng hưởng từ nguồn gây ô nhiễm ngoài biên giới. Những con số của Hà Nội cao hơn nhiều so với TPHCM.

Một số chuyên gia cho rằng đại lộ này là “thủ phạm” gây ra tình trạng kẹt xe khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều phương tiện từ Quốc lộ 1A, quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp không có nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không nhưng vẫn chọn lộ trình đi theo đường Phạm Văn Đồng – Trường Sơn, đi qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều người lên tiếng phản đối và kêu gọi giữ nguyên sự nguyên sơ của hang động lớn nhất thế giới này. Ông Trần Tiến Dũng, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình, hôm nay cho biết: “Tỉnh chưa có chủ trương cũng như chưa có kế hoạch xây cáp treo vào hang Sơn Đoòng”. Ông Dũng nhấn mạnh dự án muốn thực hiện phải qua nhiều quy trình, xin ý kiến các bộ ngành và đặc biệt cần sự đồng ý của UNESCO.

Ngọn lửa bốc cháy trải dài cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Khu nhà này được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu dễ cháy như tấm gỗ, ván ép... Thời điểm những căn nhà này bị cháy có gió mạnh từ biển thổi vào khiến lửa cháy lan rất nhanh và dữ dội.

Vào khoảng 21h ngày 17/1, tin từ trạm Cảnh sát giao thông chốt tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy khu vực Quốc lộ 20, địa phận huyện Đạ Huoai (đèo Bảo Lộc) ra giữa 4 xe ô tô tải, trong đó có 1 xe rơi xuống vực sâu. Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên 3 xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng TP. HCM - Đà Lạt, khi đến khu vực trên đã va chạm cùng một xe tô tải khác đang lưu thông chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 1 xe ô tô tải lao xuống vực, 1 xe khác đâm vào vách núi và đầu xe ô tô tải bị biến dạng hoàn toàn.

Ngày 17/1, đã có ít nhất 50 người thiệt mạng khi một máy bay chiến đấu của không quân Nigeria không kích nhầm vào một trại tị nạn ở phía Đông Bắc nước này. Các đợt không kích diễn ra tại Rann, phía Bắc bang Borno, nơi được xem như là sào huyệt của các phần tử thánh chiến thuộc nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram trong khi các nhân viên nhân đạo đang tiến hành phân phát lương thực cho những người tị nạn. Theo một thống kế của Tổ chức bác sỹ không biên giới (MSF), đã có ít nhất 52 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương.



Tổng thống Nga Vladimir Putin nói không có lý do gì để công kích hay bảo vệ Donald Trump bởi cá nhân ông không biết tỷ phú này. "Cá nhân tôi không biết ông Trump. Tôi chưa từng gặp và không biết ông ấy sẽ làm gì trên trường quốc tế. Do đó, tôi không có lý do gì để công kích, chỉ trích hay bảo vệ ông ấy", RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay nói, nhắc đến Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ông chủ Điện Kremlin còn bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đứng sau một hồ sơ về Trump. (Xem chi tiết)