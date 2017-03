TPO - Ngày 29/3, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" đã ngừng các hoạt động quân sự của mình ở Syria.

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công IS ở phía Bắc Aleppo. (Nguồn: AFP)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai (31/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (30/3) đến ngày mai ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Thủ tướng vừa giao UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh của báo chí về "Bí mật sau những cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc". Theo đó, một số điểm bán hàng tại Bãi Cháy, Hùng Thắng (thành phố Hạ Long) được cho là nơi tạo nguồn thu chính để nuôi hệ thống đón khách du lịch đường bộ Trung Quốc với giá tour 0 đồng. Báo chí gọi các điểm bán hàng này là "bí mật" bởi du khách Trung Quốc tấp nập nhưng người Việt không thể vào được. Về việc này, Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đến chiều tối ngày 29/3, lực lượng Cảnh sát PCCC thuộc phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Đồng Nai phụ trách địa bàn huyện Nhơn Trạch – Long Thành, đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại khu vực Cty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam (đóng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Vụ cháy xảy ra vào lúc 17h cùng ngày tại khu vực hầm chứa dầu làm mát máy của công ty. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng và 2 xe chữa cháy sử dụng bọt tuyết đến hiện trường tham gia dập lửa. (Xem chi tiết)

Sáng nay (29/3) tại đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội). Vào thời điểm trên, chiếc xe trong đoàn đưa tang khi đến gần ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, bất ngờ va chạm với một loạt xe ô tô, xe máy trên đường. “Chiếc xe va chạm với khoảng 7 ô tô, 2 xe máy. Vụ tai nạn làm một người điều khiển xe máy bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu” – một nhân chứng cho biết. Được biết, nạn nhân trong vụ tai nạn này là Nguyễn Tấn T. (quê Bắc Ninh). Nạn nhân T đã tử vong tại bệnh viên do vết thương quá nặng. (Xem chi tiết)

Vào lúc 14 giờ ngày 29/3, tại tỉnh lộ 331 (đoạn đi qua địa bàn phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên), Đội Quản lý thị trường số 11 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô tải mang biển kiểm soát 34C-025.93 chở hơn 2.500 con vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc. Lái xe đồng thời là chủ hàng tên Vũ Văn Hải, sinh năm 1996, trú tại Đỗ Hạ, Phạm Kha, Thanh Miện (Hải Dương) không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng trên ước tính trị giá trên 17 triệu đồng. Lái xe Hải khai nhận đây là số gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam, đang trên đường vận chuyển về nội địa để tiêu thụ.

Các chiến hạm của Hạm đội Biển Đen của Nga đang hiện diện ở căn cứ hải quân Crimea đã bắt đầu tham gia cuộc tập trận quy mô lớn, trong đó có khóa mục bắn tên lửa vào các mục tiêu trên mặt nước và trên không. Trước đó, 96,77% người dân Crimea và 95,6% người dân thủ phủ Sevastopol bỏ phiếu thông qua việc tách ra khỏi Ukraine để gia nhập vào Liên bang Nga. Ukraine và các chính phủ phương Tây từ chối công nhận cuộc trưng cầu dân ý này và áp đặt lệnh hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại nước Nga. (Xem chi tiết)

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng cáo buộc rằng chính Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko muốn thủ tiêu thỏa thuận "Minsk-2". Theo ông Lavrov, bằng những biện pháp phong tỏa kinh tế, cấm các ngân hàng phục vụ người dân ở miền Đông, Chính phủ Ukraine đang tìm cách khiến các bên liên quan tuyên bố từ bỏ các Thỏa thuận Minsk trước đó.

Ngày 29/3, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" đã ngừng các hoạt động quân sự của mình ở Syria. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình NTV, Thủ tướng Yildirim cho biết chiến dịch này đã thành công, và ông cho biết thêm bất kỳ hoạt động quân sự nào khác sẽ được thực hiện dưới một cái tên khác. Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch quân sự vào miền Bắc Syria từ cuối tháng 8/2016 nhằm truy quét các phần tử Hồi giáo dòng Sunni và đánh bật lực lượng dân quân người Kurd ở Syria ra khỏi khu vực biên giới của nước này.

Quân đội Syria ngày 29/3 đã giành lại thị trấn nhỏ Deir Hafer ở phía tây Aleppo từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch đẩy lùi nhóm phiến quân cực đoan này và củng cố quyền kiểm soát tại khu vực. Một nguồn tin quân sự Syria cho biết đây là một thành trì quan trọng của IS, bao gồm một trung tâm chỉ huy và điều khiển, xưởng sản xuất vũ khí, các bệnh viện dã chiến và công sự phòng thủ kiên cố. Quân đội Syria đã bao vây và tấn công khu vực này trong vài ngày qua, một phần trong chiến dịch giành lại khu vực phía Tây Aleppo, bao gồm một nhà máy cung cấp nước quan trọng cho thành phố mà lực lượng này đã giành lại hồi đầu tháng 3 cùng một căn cứ không quân.