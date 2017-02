TPO - Ngày 12/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, binh sỹ nước này và các phe nhóm nổi dậy Syria đã tiến vào trung tâm trị trấn Al-Bab, thành trì của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria, đồng thời khẳng định việc giành quyền kiểm soát thị trấn này chỉ là "vấn đề thời gian".

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực ngoại ô phía tây Al-Bab ngày 9/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Để triển khai dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên, mở rộng đường giao thông đoạn khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất Bộ NN&PTNT hạ độ cao một đoạn đê sông Hồng đến dương 12,4 m. Theo Bộ NN&PTNT, Hà Nội cần xây dựng lộ trình triển khai việc hạ cốt đê. Bởi nếu có mưa trái mùa khiến các hồ điều tiết tích đầy nước, cùng một tần suất, mực nước sẽ vượt so với mức thiết kế tại Hà Nội là 2,6 m. Bên cạnh đó, việc xả lũ từ Trung Quốc rất khó kiểm soát. Lúc đó, hệ thống đê không đủ chiều cao chống lũ, do đó không thể chủ quan, lơ là. (Xem chi tiết)

Ở miền Trung, gió Đông Bắc vẫn tương tác với địa hình duy trì mưa rải rác. Nam Bộ tiết trời se lạnh đến trưa nắng lên nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Miền bắc hôm nay nhiệt độ thấp nhất từ 12​-15 độ, vùng núi 9-11 độ, vùng núi cao dưới 8 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều ngày 12/2 tai trạm Phú An trên sông Sài Gòn vượt mức báo động 3 (1,5m) đạt 1,58m lúc 4h30 và 1,5m lúc 18h30. Ngày mai (13/2), đỉnh triều vẫn còn ở mức cao 1,57m lúc 5h30 và 1,47m lúc 19h. Đến ngày 14/2, đỉnh triều hạ nhưng vẫn đạt mức báo động 3 sau đó thấp dần.

Hiện còn khoảng 30 hộ dân trong khu vực đang bị uy hiếp trực tiếp, phải khẩn trương di dời. Chính quyền xã Tiến Thành đã cử cán bộ theo dõi tình hình triều cường và diễn biến sạt lở trong khu vực, động viê người dân di dời.

14h ngày 12/2 tại đoạn đường qua thôn Lương Lễ (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa Quảng Trị), lực lượng hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy 74H1-056.64 chạy hướng Khe Sanh-Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Đối tượng đã bỏ chạy, để lại tại hiện trường chiếc xe máy và một bao gai bên trong chứa 43kg thuốc bom. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp truy đuổi đối tượng bỏ trốn để xử lý.

Quy định của thành phố tại các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa đối với xe máy ban ngày thu 3.000 đồng/lượt, song tất cả các điểm Đoàn khảo sát đều thu cao hơn quy định, hầu hết 10.000 đồng/lượt. Đối với ô tô xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống quy định thu 30.000 đồng/lượt, song hầu hết 50.000 đồng/lượt.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc di dời ga đường sắt ra khu vực phía Tây thành phố sẽ triệt tiêu các xung đột giữa đường sắt và giao thông đô thị, giảm ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng cần khoảng 5.764 tỷ đồng để xây dựng mới 18,21km đường sắt; xây dựng nhà ga khách mới ở Hòa Minh (43,1 ha); ga hàng hóa Kim Liên (80,1 ha)...

Tình hình tại Donbass tiếp tục trở nên căng thẳng vào tháng 1/2017. Các bên xung đột cáo buộc nhau gia tăng cường độ bắn phá và nỗ lực tấn công tại đường giới tuyến ở khu vực Donetsk.

Theo ông Erdogan, các tay súng IS đã bắt đầu rút khỏi Al-Bab. Ông Erdogan cũng tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngừng các hoạt động quân sự sau khi chiếm được Al-Bab, hàm ý rằng thị trấn Al-Bab không phải là mục tiêu cuối cùng của Ankara.