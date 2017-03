TPO - Khoảng 16h30 chiều 24/3, hàng trăm công an của nhiều đơn vị thuộc Công an Khánh Hoà bất ngờ ập vào một căn nhà ba tầng trên đường Trần Nguyên Hãn, TP Nha Trang, Khánh Hoà và thu giữ hàng trăm vũ khí các loại tại đây.

Trong số vũ khí bị thu giữ, có rất nhiều thanh kiếm nhật

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (25/3), không khí lạnh đã tiến sát các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta. Dự báo, gần sáng và ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày mai (26/3) không khí lạnh được tăng cường thêm. Từ trưa và chiều nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. (Xem chi tiết)

Chiều 24/3, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại các địa phương. Trước mắt, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh chống “cát tặc” đến ngày 1/6. Bộ cần xem xét khởi tố một số vụ án trọng điểm để góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác cát, sỏi xây dựng tại những khu vực lòng sông giáp ranh giữa các địa phương.

Khoảng 16h30 ngày 24/3, hàng trăm công an của nhiều đơn vị thuộc Công an Khánh Hoà bất ngờ ập vào một căn nhà ba tầng trên đường Trần Nguyên Hãn, TP Nha Trang, Khánh Hoà và thu giữ hàng trăm vũ khí các loại tại đây. Công an đã mất hơn hai giờ để kiểm đếm, đóng gói niêm phong số vũ khí nêu trên và chuyển khoảng 10 thùng, bó vũ khí lên hai xe chuyên dụng để đưa về trụ sở. Một cán bộ công an cho biết người tàng trữ, buôn bán số vũ khí nêu trên thuê tầng một căn nhà để bán đồ lính, đồ phượt làm bình phong thời gian gần đây. Số vũ khí này nhiều khả năng được buôn lậu qua đường biên giới phía Bắc và chuyển về.

Sáng 24/3, hàng ngàn người dân kéo về dự lễ khánh thành cầu Giao Thủy (nối hai huyện Duy Xuyên và Đại Lộc). Cầu Giao Thủy bắc qua sông Thu Bồn. Cầu có chiều rộng 12 m, chiều dài 1.023m. Công trình có tổng giá trị đầu tư đến thời điểm khánh thành là 474 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng 20 năm tái lập tỉnh và 42 năm giải phóng Quảng Nam.

Không chỉ có xã Cẩm Yên chặt hàng loạt cây xanh hai bên đường liên thôn, liên xã trong đợt ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) mà theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, một loạt xã khác cũng diễn ra tình trạng tương tự. Lãnh đạo huyện cho rằng, “không có vấn đề gì”. Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện và UBND xã Cẩm Yên xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. (Xem chi tiết)

Ngày 24/3, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến nay, không có bất kỳ lô hàng thịt nào có nguồn gốc từ 21 nhà máy của Brazil đang bị điều tra được nhập khẩu vào Việt Nam. Ngoài ra, Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội khẳng định với Cục Thú y, phía Brazil đã lập tức cấm 21 nhà máy sản xuất thịt đang bị điều tra lưu hành sản phẩm thịt ra thị trường trong và ngoài nước. Cục Thú y cho biết, qua rà soát, cục chưa phát hiện lô hàng nào nhập khẩu vào nước ta có nguồn gốc từ 21 nhà máy bị điều tra. (Xem chi tiết)

Ngày 23/3, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết các nhà đầu tư đã đề xuất xây bãi đậu xe cao tầng trong khuôn viên 11 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Theo Sở GTVT, thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố, trong tháng 6/2016 Sở GTVT đã phối hợp làm việc với Sở Y tế, các nhà đầu tư và 11 bệnh viện trên địa bàn thành phố để bàn về kế hoạch xây bãi đậu xe cao tầng trong khuôn viên các bệnh viện.

Tổng thống Donald Trump chịu thất bại nặng nề trong lần đối mặt đầu tiên với Quốc hội khi nỗ lực bãi bỏ đạo luật Obamacare của ông bị các nghị sĩ Cộng hòa phản đối. "Chúng ta đã ở rất, rất gần rồi", ông Trump nói về nỗ lực vận động quốc hội thông qua dự luật y thế mới tại phòng Bầu Dục. "Nhưng chúng ta đã không thể làm được điều đó". Tổng thống Mỹ nói rằng ông "thất vọng" và có phần ngạc nhiên trước thất bại này. Sau một ngày vận động ráo riết tại Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã phải thừa nhận với Tổng thống Trump rằng ông không đủ số phiếu để thông qua dự thảo luật mới.