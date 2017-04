TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng giải thích vì sao hệ thống phòng không của quốc gia này không có động tĩnh gì khi tên lửa hành trình Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở tỉnh Hama.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Porter trên Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria tối 6/4.

Chiều 22/4, mưa kèm theo lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại một số nơi ở quận Gò Vấp và quận 12 (TPHCM). Dông lốc khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, vài căn bị sập tường. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, dông lốc còn khiến hơn chục căn nhà khác cùng dãy phòng trọ ở quận Gò Vấp bị tốc mái, nhiều đồ đạc, thiết bị trong nhà bị nước mưa làm ướt, hư hỏng. Điện một số khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cùng thời điểm trên vài căn nhà ở phường Thạnh Xuân (quận 12) cũng bị tốc mái. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch phường 15 (quận Gò Vấp), cho biết dông lốc khiến 16 căn nhà trên địa bàn bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái.

Khoảng 18h ngày 22/4, trên tuyến sông Gành Hào thuộc khu vực ấp Hoà Nam, xã Hoà Thành, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc ghe, khiến một chiếc ghe chở cát hơn 17 tấn bị chìm, may mắn không có người bị thương. Theo đó, chiếc ghe chở cát có số hiệu AG 00140 do tài công Nguyễn Văn Trọn (28 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) điều khiển đi từ hướng cầu Hoà Trung về Gành Hào thì bất ngờ bị chiếc ghe chở dầu mang số hiệu CM 00242 do ông Châu Minh Sang (40 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) làm thuyền trưởng đi theo hướng ngược lại đâm ngang mạn ghe. Cú đâm đã khiến ghe của anh Trọn chìm ngay sau đó.

Chiều 22/4, ông Lý Vĩnh Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tràm Viễn thông, thuộc ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến làm thiệt hại 34,37 ha tràm tái sinh, 2 ha rừng tràm nguyên sinh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân bất cẩn vứt tàn thuốc lá ngoài bìa rừng gây cháy lan vào khu vực rừng tràm. Theo đó, vụ cháy rừng tràm Viễn thông cũ bắt đầu khoảng 12h30 ngày 21/4, Chi cục Kiểm lâm huyện Tri Tôn đã huy động hơn 622 người gồm các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, lực lượng dân quân của 14 xã trên địa bàn huyện Tri Tôn cùng phương tiện chữa cháy, phối hợp với nhân dân trên địa bàn xã Tân Tuyến tham gia dập lửa. Khoảng 11h45 ngày 22/4, công tác chữa cháy đã cơ bản kết thúc.

Ngày 21/4, Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ có văn bản thông báo việc miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu trên địa bàn các xã thuộc huyện Tam Nông (Phú Thọ). Theo đó, mức giá dịch vụ áp dụng đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại các xã Hồng Đà, Thượng Nông và các cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn huyện Tam Nông (Phú Thọ). Cụ thể, các loại xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt, xe khách công cộng tại 2 xã trên sẽ được miễn phí lưu thông qua trạm. Các loại xe còn lại sẽ áp dụng giảm giá 50% mức phí hiện tại khi qua trạm thu phí BOT Tam Nông, mức thấp nhất là 15.000 đồng/lượt và cao nhất là 90.000 đồng/lượt. Thời gian áp dụng miễn giảm phí bắt đầu được thực hiện từ ngày 25/4/2017 đến ngày 31/12/2019.

Tối 22/4, Thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng của đơn vị vừa triệt phá trường gà quy mô lớn nằm giáp ranh ba huyện Trần Văn Thời-Cái Nước-Phú Tân. Gần 16h cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ ập vào trường gà nằm trên phần đất của ông Trần Văn Linh (45 tuổi) ngụ ấp Tân Lợi, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời. Tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 20 chiếc xe máy, 10 con gà, đồng thời mời 20 người về điều tra, xử lý vụ việc. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, những con bạc khai nhận trung bình mỗi độ gà ăn thua từ 700-800.000 đồng.

Ban soạn thảo chương trình – sách giáo khoa mới cho biết chương trình tổng thể đã đưa lên mạng lấy ý kiến từ 12/4, sau đó, dự kiến sẽ được ký chứng thức vào tháng 9/2017, và việc soạn sách giáo khoa sẽ được gấp rút thực hiện. Bên cạnh làm chương trình tổng thể thì chương trình các môn học cụ thể cũng được xây dựng song song.

"Nếu Australia tiếp tục theo đuổi các động thái của Mỹ nhằm cô lập và kiềm chế Triều Tiên, đó sẽ là hành động tự sát nằm trong phạm vi tấn công của lực lượng chiến lược Triều Tiên", KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết ngày 22/4. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hồi đầu tuần nói Triều Tiên "đang trên đà sở hữu năng lực vũ khí hạt nhân", tạo ra nguy cơ "không thể chấp nhận" với khu vực. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế cần chặn nỗ lực này.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng giải thích vì sao hệ thống phòng không của quốc gia này không có động tĩnh gì khi tên lửa hành trình Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở tỉnh Hama. Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Sputnik, khi được hỏi về tình trạng thiệt hại của hệ thống phòng không của Syria sau khi các nhóm khủng bố tấn công trong những năm vừa qua, Tổng thống Assad cho biết hơn 50% hệ thống đã bị phá hủy. Đề cập đến lý do vì sao Syria không thể bắn hạ tên lửa hành trình mà Mỹ nã vào căn cứ không quân vào tối 6/4 vừa qua, Tổng thống Assad giải thích hệ thống phòng không Syria “không thể nhìn thấy mục tiêu”, trong trường hợp này là tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 23/4 (theo giờ địa phương), cử tri Pháp sẽ tới các điểm bỏ phiếu để bầu người trở thành tổng thống nhiệm kỳ 2017-2022. Khoảng 45,7 triệu cử tri Pháp đủ điều kiện để đi bỏ phiếu bầu Tổng thống. Các điểm bầu cử sẽ đóng cửa vào 19 giờ (tức 0 giờ ngày 24/3 giờ Hà Nội). Tại một số thành phố lớn như Paris, Marseille, Lyon…, giờ bỏ phiếu sẽ kết thúc muộn hơn, vào 20 giờ.

Lãnh sự quán Pháp tại New York, nơi hàng ngàn người Pháp sống tại Mỹ đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23/4, đã được sơ tán ngay sau khi có một đe doạ đánh bom. Tổng lãnh sự Anne-Claire Legendre nói rằng một chiếc xe đáng ngờ đã khiến cảnh sát nhanh chóng sơ tán mọi người tại tòa nhà lãnh sự quán. Bà Anne-Claire Legendre nêu rõ: "Sau vụ tấn công tại đại lộ Champs Elysees, sở cảnh sát tại New York đã được chỉ thị phải đặc biệt cảnh giác".