TPO - Ngày 26/3, quân đội Ukraine cho biết một chiếc trực thăng quân sự loại nhỏ do Liên Xô thiết kế của nước này đã bị rơi ở khu vực miền Đông, khiến 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do không khí lạnh suy yếu, nên từ ngày hôm nay (27/3) thời tiết các tỉnh Bắc Bộ ấm dần lên, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên từ 1-4 độ C, phổ biến từ 20-23 độ C. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Trong đó mưa sẽ tập trung tại các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế khiến nền nhiệt cao nhất hôm nay không vượt quá 22 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ tăng nhiệt trở lại. Tại Nam Bộ phổ biến 32-35 độ C, các tỉnh miền Đông nóng trên 35 độ.

Nhằm đối phó với tình trạng tắc đường gia tăng từng ngày, tình trạng thiếu bãi đỗ xe, Hà Nội đang thúc đẩy hàng loạt dự án bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những bãi đỗ xe bé nhỏ ấy sẽ không thấm tháp vào đâu so với những “rừng” cao ốc tiếp tục mọc lên trong nội đô. Đại diện lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, hầu hết các nhà máy của nhà nước trước đây trên địa bàn phường đều chuyển sang làm căn hộ để bán. Do tình trạng bùng phát các toà cao ốc căn hộ trên địa bàn phường nếu tính cả những dự án sẽ triển khai trong một vài năm tới thì số dân của phường sẽ gấp 2 lần hiện nay, khoảng hơn 4 vạn dân! (Xem chi tiết)

Khởi công năm 2015 và tiến độ hoàn thành năm 2018, tuy nhiên hiện dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với tổng mức đầu tư hơn 12 nghìn tỷ đồng vẫn chưa được nhà đầu tư huy động đủ vốn. Nhiều hạng mục bị chậm hàng năm so với dự kiến tiến độ. Sau nhiều lần họp và ra thông báo nhắc nhở, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi tới nhà đầu tư dự án là Cty Cổ phần Bắc Giang – Lạng Sơn về việc chấm dứt hợp đồng. Lý do được Bộ GTVT đưa ra, nhà đầu đã vi phạm hợp đồng về huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay và không giải ngân theo yêu cầu tiến độ của dự án. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h ngày 26/3, nam thanh niên điều khiển xe máy biển số Đà Nẵng chở theo bạn gái trên Quốc lộ 1A theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến ngã 3 La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) nam thanh niên thắng xe gấp để tránh phương tiện khác khiến người bạn gái ngồi sau ngã xuống đường. Đúng lúc này xe đầu kéo mang biển số Đà Nẵng đi cùng chiều chạy tới tông vào. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giải tán đám đông hiếu kỳ đến xem. (Xem chi tiết)

Hai tuần sau khi Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị (từ 10/3), nhiều điểm “bến dù” vẫn ngang nhiên đón trả khách, hàng hoá quanh các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát. Theo vị cán bộ TTGT, tình trạng tài xế, lái xe tái phạm do nhiều nguyên nhân. Trực tiếp là do nhu cầu đi lại lớn trong khi nhiều người vẫn chưa ý thức được phải vào bến xe đón khách. Nhiều nhà xe tuyến đường dài Hà Nội đi Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Cao Bằng… vẫn cố tình đón trả khách trước trụ sở văn phòng đại diện khi vắng bóng lực lượng chức năng. Thậm chí, nhiều đơn vị doanh nghiệp dẫn khách từ trong bến ra đường để vận tải. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 20h ngày 26/3, người dân ở khu vực đường TL15, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút ở một xưởng chuyên sản xuất bao bì. Do trong xưởng có nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Công tác cứu hỏa tại chỗ không có hiệu quả. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều hơn 10 xe cứu hỏa cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 22h cùng ngày, lực lượng PCCC đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, đồ đạc bên trong xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. (Xem chi tiết)

Ba ngày sau vụ cháy kinh hoàng, ngọn lửa lại bùng phát trở lại ở tầng 5 tòa nhà công ty may Kwong Lung – Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ) vào khoảng 19h15 hôm nay (26/3). Trước tình hình này, chính quyền địa phương quyết định sơ tán hơn 200 hộ dân sống quanh khu vực cháy đến nơi an toàn, tránh điều đáng tiếc xảy ra. Lực lượng PCCC thành phố Cần Thơ đã điều 180 chiến sĩ cùng 12 phương tiện chữa cháy xuống hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Khu vực cháy có diện tích trên 1.800 m2, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bông sợi khiến ngọn lửa cháy nhanh, lan sang nhiều hướng kèm theo khói đen dày đặc và khí độc. (Xem chi tiết)

Trung tướng Abdul nói rằng giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa các lực lượng tinh nhuệ Iraq và các phần tử thánh chiến ở một số khu vực lân cận gần đó, khi họ tiến gần về phía Tây Mosul và trung tâm thành phố cổ Mosul, nơi có hàng ngàn dân thường được cho là đang bị mắc kẹt tại đó.

Vụ việc này được cho là một tai nạn. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, máy bay Mi-2 này đã bị rơi gần Kramatorsk, nơi đặt sở chỉ huy của lực lượng Chính phủ Ukraine đang chống lại các lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Thi thể ông Kim Jong-nam được đưa đi trong một chiếc xe Vellfire (Toyota) màutrắng đến một địa điểm ở Cheras, Kuala Lumpur, theo một “nghi thức tôn giáo” vào lúc gần 14 giờ. Hiện chưa rõ thi thể ông Kim có được hỏa táng, chôn cất hay sẽ được đưa trở lại nhà xác sau đó. Từ buổi sáng cùng ngày, một nhóm cảnh sát đã có mặt tại khu vực nhà xác nói trên.