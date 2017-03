TPO - Ngày 2/3, Chính phủ Trung Quốc đã cấm tất cả các công dân nước này du lịch tới Hàn Quốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do khối không khí lạnh bao trùm khu vực Bắc Bộ đã suy yếu, nên hôm nay (3/3) thời tiết các tỉnh Bắc Bộ ấm áp dễ chịu cho đến cuối tuần, mỗi ngày nhiệt độ sẽ tăng lên 1 độ C, đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Trong khi đó, miền Trung nắng dịu, mưa giảm dần. Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi.

Theo đó, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, bao gồm 9 sở ngành và 30 quận huyện. Cụ thể gồm các Sở: KH&ĐT, TN&MT, LĐTB&XH, Xây dựng, Tư pháp, GTVT, NN&PTNT, QHKT; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất chọn phương án sử dụng cấu kiện Tetrapod cản, phá sóng gần bờ và thiết kế khắc phục đoạn sạt lở G1 kè Gành Hào do Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam tư vấn.

Sau sự việc 20 học sinh trường Tiểu học và THCS Hạnh Dịch nghi bị viêm cầu thận cấp, đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu máu của 5 bệnh nhân nghi viêm cầu thận cấp và 3 học sinh khác để xét nghiệm thì có 6 mẫu máu dương tính với kháng thể kháng liên cầu khuẩn nhóm A. “Bệnh viêm cầu thận cấp rất dễ lây lan nếu bệnh nhân vệ sinh cá nhân kém. Hiện, chưa có vắc xin phòng bệnh hiệu quả nên chủ yếu vẫn là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường”, bác sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An khuyến cáo.

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng cùng trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới và đội ngũ chuyên gia, bác sĩ uy tín, Bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản mở ra lựa chọn mới về dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế, giảm tải cho hệ thống bệnh viện ung thư tuyến trung ương. Tọa lạc tại phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), trên diện tích 4.800m, với diện tích sàn xây dựng 28.000m, bệnh viện có quy mô 100 giường nội trú, khám - điều trị cho bệnh nhân ngoại trú tương đương 250 giường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 tàu vỏ gỗ biển kiểm soát QN-90199, do Nguyễn Văn Tiệp trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh, điều khiển và 2 thuyền viên đang vận chuyển 6 nghìn con cá song giống, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Các đối tượng thừa nhận mua số cá song giống trên từ Trung Quốc mang về Việt Nam tiêu thụ.

Dự luật này được đệ trình phù hợp với mức chi tiêu được quy định trong dự luật chính sách quốc phòng thường niên được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật vào cuối năm 2016. Theo kế hoạch, Hạ viện Mỹ sẽ họp phiên toàn thể vào tuần tới để xem xét dự luật chi tiêu cho tài khóa 2017. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để tái thiết quân đội Mỹ mà ông cho là đang trong tình trạng kiệt quệ.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân đội và dân quân do Iran hậu thuẫn hôm 2/3 đã tiến vào trong thành phố Palmyra sau khi IS rút quân hoàn toàn. Cũng theo SOHR, lực lượng chính quyền đang tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn trong thành phố.

Trung Quốc cho biết từ trung tuần tháng 3/2017, nước này sẽ hủy bỏ các gói du lịch tới Hàn Quốc, kể cả các gói hợp đồng đặt trước cũng sẽ bị hủy. Kề từ cuối năm 2016, Trung Quốc đã giảm khoảng 20% đối với chỉ tiêu khách du lịch đến Hàn Quốc, một biện pháp công khai trả đũa nhằm vào các công ty du lịch Hàn Quốc, sau khi Seoul đồng ý để Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Theo Bộ trên, đây là số lượng máy bay nước ngoài lớn nhất khiến Tokyo phải điều động máy bay kể từ năm 2003. Cũng theo Bộ này, các máy bay Trung Quốc đã bay trên khu vực này lần đầu tiên kể từ ngày 10/12/2016, nhưng không vi phạm không phận Nhật Bản.