Bản tin 8H: Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản không trừng phạt Triều Tiên

Liên quan đến Kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ ngày 1/9/2017, NHNN vừa phát đi thông tin cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này với các giải pháp và lộ trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng. NHNN thẳng thắn nhìn nhận trong thời gian qua, hoạt động thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập…

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ 12 giờ ngày 1/9 đến 12 giờ ngày 2/9, của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 9 người. Vào lúc 15 giờ ngày 1/9, tại km 18+730, QL39, thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy và một xe ôtô, hậu quả làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ trong đó có 2 học sinh lớp 9 (sinh năm 2003). Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 3.034 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt gần 2,36 tỷ đồng, tạm giữ 17 ôtô, 373 xe môtô, tước 286 giấy phép lái xe; kiểm tra 342 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt 240 triệu đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 2/9, tại căn nhà số 62 đường Lương Văn Chánh (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi nhiều tài sản. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản ở tầng 2 ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

AFP đưa tin, ngày 2/9, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết đã có gần 60.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, đi vào lãnh thổ Bangladesh trong vòng 8 ngày qua để chạy trốn bạo lực sắc tộc tại bang Rakhine của Myanmar.

Sputnik đưa tin, ngày 2/9, giới chức Mỹ đã bắt đầu lục soát văn phòng của Thương vụ Nga tại thủ đô Washington. Thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga tại Washington, ông Nikolay Lakhonin cho biết các nhân viên đại sứ quán đã được phép có mặt khi vụ lục soát diễn ra. Ông Lakhonin khẳng định Thương vụ Nga sẽ tiếp tục làm việc tại trụ sở Đại sứ quán Nga ở Washington. Trong khi đó, Đại diện thương mại Nga tại Mỹ Aleksander Stadnik gọi vụ lục soát của Mỹ là hành động chiếm đoạt tài sản trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế.

AP đưa tin, Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Ngoại giao nước này Vương Nghị khuyến cáo Nhật Bản không nên áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương với Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa bay qua Nhật Bản. Một thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Vương Nghị cũng kêu gọi người đồng cấp Nhật Bản một ngày trước không nên cân nhắc những hành động đơn phương nhằm đáp trả Bình Nhưỡng.

Reuters đưa tin, ngày 3/9, lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia, ông Kem Sokha đã bị bắt. Trang mạng Fresh News cho biết ông Kem Sokha bị buộc tội phản quốc. Trước đó, trang mạng này khẳng định đã sở hữu một đoạn video, trong đó có cảnh ông Kem Sokha thảo luận việc lật đổ Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

