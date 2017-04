TPO - Toà án Melbourne, Australia hôm 31/3 truy tố 3 người đàn ông Việt Nam vì tội buôn ma tuý, Với số hàng lên tới 300 kg ma túy đá, mang lại cho những kẻ buôn lậu lợi nhuận khổng lồ khoảng 300 triệu USD.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: The Age.

Ngày 1/4, tàu Petrolimex 14 đã được cơ quan chức năng triệu tập vào neo đậu tại vùng biển Sao Mai (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) để phục vụ quá trình điều tra sau khi xảy ra va chạm với tàu Hải Thành 26 khiến 9 thuyền viên tàu này tử vong. Thân tàu Petrolimex 14 có nhiều vết trầy xước. Mạn phải tàu bị rách toạc một đường dài hơn 2 m, khiến nước tràn vào tàu theo vết rách này. Trong khi đó, mũi lê của tàu Petrolimex 14 cũng bị móp nặng.

Khoảng 19h tối 1/4, nam tài xế lái xe đầu kéo biển số TP.HCM chạy trên đường Nguyễn Xiển theo hướng từ quận 9 qua quận 2 (TP.HCM). Khi cách cầu Ông Tán 300 m (phường Long Bình, quận 9), xe đầu kéo bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển số TP.HCM, do người đàn ông tên Chiến (39 tuổi, ngụ phường Long Bình) cầm lái, chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ông Chiến ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra (C46), Bộ Công an vừa có văn bản gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để thông tin về việc điều tra mở rộng vụ án Trịnh Xuân Thanh. Ngày 31/3, C46 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm Đỗ Văn Hồng, sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC-KB; và Nguyễn Mạnh Tiến, sinh năm 1966, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC. Các bị can trên bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (đồng phạm) quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ 50 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn BSE thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, chiều 1/4, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã có mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn BSE thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để lấy mẫu thức ăn, điều tra nguyên nhân. Các mẫu thức ăn được các cơ quan chức năng lấy để xác định nguyên nhân gồm cơm, thịt xào, canh cải cúc và đậu phụ. Đây là những thức ăn chính công nhân đã ăn vào trưa 1/4 do Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam cung cấp.

Toà án Melbourne, Australia hôm 31/3 truy tố 3 người đàn ông Việt Nam vì tội buôn ma tuý, Với số hàng lên tới 300 kg ma túy đá, mang lại cho những kẻ buôn lậu lợi nhuận khổng lồ khoảng 300 triệu USD. Những nghi phạm này đều mang quốc tịch Việt Nam, có độ tuổi 23, 24 và 25 tuổi. Trong số 3 nghi phạm, một người đàn ông bị truy tố tại Toà án thành phố Melbourne hôm 31/3 và bị bãi bỏ quyền bảo lãnh. Người này sẽ phải hầu toà thêm một lần nữa vào ngày 3/8. 2 kẻ buôn lậu còn lại bị xét xử tại phiên toà hôm 1/4.

Một nguồn tin tòa án cho biết ngày 1/4, hai đối tượng ở độ tuổi vị thành niên đã bị bắt tại miền Nam Pháp vì tình nghi âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố. Hai đối tượng trên ở độ tuổi 14 và 15 đã bị cơ quan công tố chống khủng bố đưa đi thẩm vấn sau khi cuộc khám xét tại nhà của cả hai đối tượng nữ này đã tìm ra các bằng chứng cho thấy họ có thể lên kế hoạch về một vụ tấn công. Một nguồn thân cận với cuộc điều tra cho biết: “Hiện tại, chúng tôi không biết việc chuẩn bị đã đi đến đâu”, đồng thời không có vũ khí nào được tìm thấy.

Ngày 1/4, theo thống kê của Phái bộ hỗ trợ nhân đạo Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI), tổng cộng đã có 543 dân thường thiệt mạng và 561 người khác bị thương trong tháng Ba vừa qua do các hoạt động khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang tại nước này. Theo UNAMI, con số trên không bao gồm số binh sỹ thương vong do quân đội Iraq từ chối cung cấp thông tin. Hầu hết số người thương vong là dân thường thuộc tỉnh Nineveh phía Bắc Iraq.

Một vụ lở đất xảy ra tại tỉnh Pututmayo, khu vực biên giới Tây Nam của Colombia đã làm 200 người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương và mất tích. Sau khi xảy ra vụ việc kinh hoàng này, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Mocoa, thủ phủ của tỉnh Pututmayo. Tình trạng mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến các con sông trong vùng tràn bờ, gây ngập lụt trên diện rộng, trong khi bùn đất từ trên cao đổ xuống nhiều nhà dân và đường phố tại thành phố Mocoa.