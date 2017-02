TPO - Chiều 26/2, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng - cho biết, đã có kết luận chính thức về vệt nước màu đỏ xuất hiện trên vùng biển Bãi Nam (Bán đảo Sơn Trà) gây xôn xao dư luận những ngày qua. Kết quả phân tích cho thấy, vệt nước màu đỏ thật chất chỉ là ấu trùng của con ruốc, hay còn gọi là trứng ruốc.

Vệt nước màu đỏ trên biển Đà Nẵng thực chất là ấu trùng ruốc hay còn gọi là trứng ruốc (ảnh FB)

Trời mưa, nước phân đen kịt tràn khỏi trại nuôi, tiến gần về khu dân cư, trường học. Còn nắng lên thì mùi thối bốc nồng nặc. Dân trong vùng từng kiến nghị đến HĐND xã, nhưng ô nhiễm mùi hôi chưa được xử lý triệt để.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, 79 công trình cao ốc trong khu trung tâm TPHCM chỉ có 14 công trình đủ chỗ để xe, 59 công trình không đủ diện tích và 6 công trình không có chỗ để xe. Nhiều cao ốc xây dựng từ trước năm 1975 đều không thiết kế tầng hầm chứa xe ô tô. Vì vậy, TPHCM đang chịu áp lực rất lớn về bãi đỗ xe, đặc biệt là ô tô.

Tại hiện trường, chiếc ôtô nằm nghiêng, đá đổ tràn xuống đường ray. Trong khi đó, 3 toa tàu hỏa bị trật bánh, nghiêng về phía bên phải hướng di chuyển. Rất may không có thương vong về người. Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho hay nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an thị xã đã có mặt ở hiện trường. Các đơn vị ngành đường sắt cũng cố gắng cứu nạn, khắc phục hậu quả để không xảy ra ùn tắc.

16 giờ 30 phút, ngày 26/2, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt giữ đối tượng: Triệu Văn Thạch (SN 1988), trú tại thôn Khuổi Khê, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang có hành vi vận chuyển 10 bánh heroin giấu trong một túi xách vận chuyển từ Lạng Sơn sang khu vực chợ Pò Chài (Quảng Tây, Trung Quốc).

Trong đó, các ngân hàng thương mại ký hợp đồng cho vay 28 tàu (có 9 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá). Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thủy hải sản tại các cửa biển lớn của tỉnh Cà Mau như Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Cái Đôi Vàm (Phú Tân), Rạch Gốc (Ngọc Hiển)… đã đầu tư hơn 100 tàu hậu cần nghề cá để kinh doanh và phục vụ cho hơn 4.000 tàu cá trong tỉnh.

Việc giành lại được thị trấn Tadef giúp quân đội Syria bảo vệ được các tuyến đường vận tải ở phía Đông Aleppo, đồng thời thiết lập căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công và đẩy lui IS tại khu vực này. Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin tại Iraq, IS đã sử dụng máy bay không người lái tiên tiến để chống lại binh lính Iraq ở miền Tây Mosul.

Lực lượng Iraq đã tiến sâu hơn vào chiến trường này để tái chiếm một cây cầu bắc qua sông Tigris, với mục tiêu kết nối với bờ Đông Mosul hiện do quân chính phủ kiểm soát. Ông al-Wabdan cũng cho biết, các kỹ sư của quân đội Iraq dự kiến sẽ tiến hành khôi phục cây cầu để cho phép quân chính phủ có thể tiếp nhận viện binh từ Đông Mosul. Đây là một trong số 5 cây cầu bắc qua sông Tigris. Tất cả các cầu đều đã bị hư hỏng trong các đợt không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.