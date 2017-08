Bản tin 8H: Vụ thử tên lửa của Triều Tiên là chiến lược có tính toán

Việc quản lý hồ sơ theo quy định của Luật Công chức. Hiện Bộ Công an đang điều tra việc mất hồ sơ cũng như các quy định trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Hiện nay chưa có kết luận cụ thể do đó phải đợi kết luận của cơ quan có thẩm quyền. “Việc mất hồ sơ, ai làm thất thoát, thất lạc, cũng như thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí có đúng không sẽ được làm rõ theo quy định của pháp luật”, ông Thăng nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Buổi diễn tập do Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Đà Nẵng. Tình huống giả định là một nhóm 5 người lạ mặt mang quần áo công nhân, mang theo vali nghi chứa thuốc nổ, dò xét cảng Tiên Sa. Hình ảnh này bị camera an ninh ghi lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi phạm và thu giữ nhiều vũ khí, vật liệu nổ...