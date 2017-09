BẢN TIN 8H: Yên Bái sạt lở đất, hai người tử vong

Sáng sớm ngày thứ Hai (4/9), quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận phối hợp bắn đạn thật nhằm đáp ứng vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên một ngày trước đó. Yonhap đưa tin, cuộc tập trận mới nhất của Hàn Quốc liên quan đến tên lửa đạn đạo đất đối đất Huynmoo, loại tên lửa được phát triển trong nước với mục đích chính là để đối phó Bình Nhưỡng, và các máy bay chiến đấu F-15K. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa Huynmooo và các máy bay chiến đấu F-15K đã nhắm chính xác được các mục tiêu chỉ định ở ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc, mô phỏng cuộc tấn công vào ở xa, cụ thể là vào khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên Punggye-ri.

Theo báo cáo của Cục Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên được cho là có tác động mạnh gấp 11,8 lần so với lần thử thứ 4 vào tháng 1/2016 về cường độ chấn động do nổ bom. Trước đó, một trận động đất nhân tạo xảy ra quanh khu vực thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên vào trưa ngày 3/9 (giờ địa phương). Chính quyền Kim Jong-un sau đó xác nhận, đó là tác động của vụ nổ do nước này thử thành công bom H (bom khinh khí), đánh dấu lần thử nghiệm hạt nhân thứ 6 của quốc gia Đông Bắc Á này. Yonhap trích dẫn báo cáo của Cục Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc (KMA) cho biết, cường độ trận động đất đo được mới đây đạt 5,7 độ Richter, mạnh nhất trong các lần thử hạt nhân trước đó của Bình Nhưỡng. Trong khi, vụ thử lần thứ 5 gây ra chấn động 5 độ Richter vào tháng 9/2016 và 4,8 độ Richter trong lần thứ tư vào tháng Giêng năm ngoái.

Hồi 22h ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.lần thứ 20 (CHOD-20) từ ngày 4/9- 6/9/2017 tại Canada. Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương lần này tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam đối với khu vực và thế giới thông qua hoạt động tại các diễn đàn đa phương về quân sự-quốc phòng.Bảy người khác bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Tối cùng ngày, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ mỗi người bị thương gần ba triệu đồng và gia đình có người tử vong hơn năm triệu đồng.Hai toa tàu lần lượt được cẩu ra khỏi đường ray, đặt về một bên cách khoảng hai mét. Riêng đầu tàu lật rời khỏi đường ray vẫn nằm nguyên vị trí. Trước đó, vào 7h30 cùng ngày, đoàn tàu SE3 từ Hà Nội vào Nam, khi đến cung đường Ngân Sơn - Thọ Lộc (xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình) thì tông phải xe máy xúc đang qua đường ngang dân sinh. Đầu tàu lật khỏi đường ray, hai toa sau nghiêng 45 độ, trật khỏi ray. Ngoài ra, khoảng 70 mét ray bị hư hỏng, xô đẩy.Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, bà Thu và chồng mình là ông Trần Minh Châu (57 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với nhau tại nhà riêng. Trong cơn nóng giận, do không kìm chế được bản thân nên bà Thu đã ra sau nhà lấy một cây cuốc đánh thẳng vào đầu ông Châu khiến ông gục xuống và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bà Thu đến trụ sở công an huyện để đầu thú.Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Nếu không (hoàn trả các cơ sở ngoại giao), Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa 2 nước, khi mà vấn đề ổn định toàn cầu và an ninh quốc tế vào thời điểm hiện tại phụ thuộc phần lớn vào mối quan hệ này". Tuyên bố cũng cho hay: "Chúng tôi xem những diễn biến này là một hành động thù địch rõ ràng, một hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Washington, bao gồm cả Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao".

PV