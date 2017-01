TPO - Ngày 31/1, Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv cho biết, người Do Thái Israel được sinh ra ở 7 quốc gia nằm trong danh sách bị giới hạn nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bị cấm vào Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv. (Nguồn: Flash 90)

Chưa hết kỳ nghỉ Tết, cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã đón một lượng lớn phương tiện đổ về dẫn đến cảnh tắc nghẽn kéo dài. Chiều mùng 4 tết Đinh Dậu (31/1), đường dẫn và các tuyến vành đai trên cao Hà Nội ùn tắc nhiều giờ do lượng xe đổ về Thủ đô sau dịp tết nguyên đán tăng đột biến. Đường dẫn xuống đường Khuất Duy Tiến và siêu thị Big C Trần Duy Hưng ùn tắc kéo dài cả cây số. Tình trạng ùn ứ cũng xảy ra cục bộ trên quốc lộ 1A nhiều tỉnh phía Bắc hướng về Hà Nội. (Xem chi tiết)

Đường vào các điểm gửi xe vào chùa đã tắc nghẽn kéo dài gần 1km. Các bến đò chật kín, tấp nập người đi lễ chùa, du xuân đầu năm. Nhiều du khách ở các tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam cũng đã đi lễ chùa, tham quan thắng cảnh từ rất sớm.

Hàng ngàn ôtô và xe máy lưu thông cùng lúc trong thành phố dẫn đến tình trạng ùn ứ, các phương tiện rơi vào cảnh "nhích từng chút một". Kèm với việc du khách đông là tình hình vệ sinh và giao thông trở nên tiêu cực. Đà Lạt vốn là nơi yên tĩnh, cũng khá sạch sẽ nhưng lượng khách đông khiến tình trạng xả rác ngày càng tăng.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 16 - 25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Nhiệt độ từ 19 - 30 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21 - 31 độ C.

Theo đó, 4 đối tượng được miễn thi bài thi Ngoại ngữ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Có một trong các chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT. Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Mặc dù lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng xe nhưng chiếc xe này vẫn nổ máy bỏ chạy về hướng Mũi Né. Thiếu tá Đỗ Ngọc Liêm, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Phan Thiết cho biết đã dẹp bỏ bảng thông báo và sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý những xe chạy quá tốc độ nhiều ngày nữa.

Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: "Nếu bạn có thị thực Mỹ hợp lệ trong hộ chiếu Israel và bạn được sinh ra ở Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, hoặc Yemen, và không có hộ chiếu hợp lệ ở một trong số những nước này, thì thị thực của bạn sẽ không bị hủy và vẫn có hiệu lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý đơn xin thị thực cho những người sinh ra ở những nước này, miễn là họ không có hộ chiếu hợp lệ của một trong những nước này". Tại Israel có khoảng 140.000 người được sinh ra tại 7 quốc gia nằm trong danh sách cấm nói trên.

Một thông cáo ngoại giao của EU tuyên bố: "Cuộc giao tranh những ngày qua xung quanh Avdiivka, liên quan đến những vũ khí hạng nặng và dẫn đến số lượng thương vong đáng kể, là sự vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực. Tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn là một bước quan trọng hướng đến việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk, vốn được xem là nền tảng cho hòa bình và giải pháp chấp nhận được cho cuộc xung đột".

Lá thư được gửi trước thềm hội nghị tổ chức ở Malta vào ngày 3/2 tới để bàn về tương lai của EU sau khi nước Anh rời khỏi khối này (Brexit). Ông Tusk cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ thương mại đã mang đến cho EU cơ hội và giờ đây, EU cần phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được các thỏa thuận thương mại tự do.