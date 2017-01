TPO - Đơn vị lực lượng hỗn hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO (NFIU) ngày 24/1 đã được thiết lập tại Slovakia. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Peter Gajdos khẳng định đơn vị mới này sẽ đóng góp vào hoạt động phòng thủ tập thể tại châu Âu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2017 (25/1), hai miền Bắc, Nam không mưa, nắng ấm, miền Trung mưa diện rộng từ Quảng Trị đến Phú Yên. Ở các tỉnh miền Bắc, sáng sớm nhiều mây, trời rét khi nhiệt độ chỉ ở khoảng 14 độ C. Trưa chiều nắng lên, mây tan, nhiệt độ tăng nhanh. Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn nhiệt cao nhất 21-23 độ C.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, để bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân, đặc biệt là dịp Tết, thì công tác sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng công an rất quan trọng. Tình hình trên đặt ra nhiệm vụ cho CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng trong năm 2017 và những năm tiếp theo là rất nặng nề.

Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm trước UBND quận Hoàn Kiếm nếu để xảy ra bãi trông giữ phương tiện trái phép, thu phí cao hơn giá quy định trên địa bàn quản lý.

Đường hoa với chủ đề “Sắc xuân đất nước” được hình thành với trên 80.000 chậu hoa tươi và các loại cây trái đặc sản của vùng ĐBSCL và một số loại hoa trái khác từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với chiều dài 320m, đường hoa nghệ thuật được chia làm 4 đoạn, mỗi đoạn với chủ đề riêng. Đặc biệt, đường hoa còn trang trí mô hình chú gà trống cách điệu cao 3,5m.

Sáng sớm nay, sau khi tiễn khách xuống ga Đồng Hới, tiếp viên Nguyễn Thị Thanh phát hiện tại giường 26 toa 9 có một túi xách màu đen do hành khách để quên. Tiếp viên Thanh lập tức báo cáo Trưởng tàu và nhân viên bảo vệ kiểm tra, lập biên bản. Dưới sự chứng kiến của hành khách, tổ tàu đã mở túi xách thấy bên trong có 79 triệu đồng và 780 EUR, tổng trị giá gần 100 triệu đồng và một cuốn hộ chiếu. Tổ tàu đã liên lạc được với anh Đỗ Hải Đăng, hành khách giường 26 để hẹn trao trả tài sản.

Theo chủ cửa hàng này, ngọn lửa bốc ra từ một đèn chùm trang trí trên lầu 2 và nhanh chóng lan ra các vật dụng, thiết bị điện khác. Lửa, khói đen và mùi khét do bắt cháy vào các thiết bị điện cũng làm ảnh hưởng đến địa bàn trung tâm thành phố Sóc Trăng. Sau gần 1 giờ tích cực khống chế, đến 22 giờ ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người.

Các bệnh nhân gồm anh L.V.L (SN 1995) và vợ là chị N.T.T (SN 1996, cùng trú tại thôn Hà An xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cùng con gái 1 tháng tuổi của hai vợ chồng. Theo các bác sĩ, anh L và chị T nhập viện trong tình trạng co rút chân tay, buồn nôn, nhức đầu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh L và chị T bị ngộ độc khí CO. Theo thông tin từ gia đình, trước đó do trời lạnh nên vợ chồng anh L đã đốt than để sưởi ấm trong phòng kín. Sau đó cả 2 vợ chồng đều thấy mệt, buồn nôn, nhức đầu, chân tay co rút. Rất may hàng xóm phát hiện và kịp thời đưa họ tới bệnh viện.

Việt Nam coi việc tham gia TPP và các Hiệp định thương mại tự do (FTA) khác là một trong các bước triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế thị trường, tạo động lực mới để phát triển, đồng thời đóng góp vào xu thế hội nhập, liên kết kinh tế khu vực. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình đổi mới, đẩy mạnh chuẩn bị trong nước, để bảo đảm thực thi có hiệu quả các cam kết của các FTA mà Việt Nam đã và sẽ tham gia, ông Lê Hải Bình khẳng định.

Reuters cho hay thông tin trên do một nguồn thông thạo vấn đề hé lộ. Tuy nhiên, hôm nay ông Trump vẫn chưa xác nhận điều này khi được hỏi trong cuộc gặp tại Phòng Oval với các giám đốc của ngành công nghệ xe hơi. Hôm 22/1, ông Trump từng bắt tay và có cử chỉ thân mật với ông Comey trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng.

