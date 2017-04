TPO - Ngày 7/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bộ này đã thông báo với Lầu Năm Góc rằng họ sẽ đóng đường dây liên lạc, được sử dụng để tránh các cuộc đụng độ vô tình ở Syria, vào lúc 21 giờ (GMT – 3 giờ, giờ Hà Nội).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Dự báo thời tiết hôm nay (8/4) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội từ ngày 8/4 đến ngày 11/4 nhiệt độ có xu hướng tăng dần; nhiệt độ cao nhất có khả năng đạt 33-35 độ. Ngày hôm nay, Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22-32 độ C. Miền Trung có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23-34 độ C. Nam Bộ đêm mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 23-36 độ C.

Hồ chứa nước cống số 6, đê Chu Hải rộng khoảng 10ha, nằm trên địa bàn thôn Cát Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là nơi một số nhà máy chế biến hải sản xả thải. Khi hồ nước đầy, nước sẽ được xả thải trực tiếp ra sông Chà Và thuộc địa bàn xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Ngày 27/3, theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng nước chuyển thành màu hồng tím, bốc mùi hôi thối tại khu vực hồ chứa nước này. Hiện tượng hồ nước này đổi màu là do tảo nở hoa, đó là thông tin mà ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp tới phóng viên báo chí chiều 7/4.

Theo Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội), cô Nguyễn Thị Hương - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên đã đi làm trở lại sau vụ việc cháu Trần Chí Kiên gãy chân. Cô Hương làm công tác thư viện, không được bố trí giảng dạy trong 1 năm. Chia sẻ về tình hình sức khỏe cháu Trần Chí Kiên, nạn nhân bị gãy chân do ô tô đâm phải trong sân trường, anh Trần Chí Dũng - bố cháu Kiên cho hay, tình hình sức khỏe cháu bé đã ổn định trở lại, đã có thể đi lại nhẹ nhàng.

Cuối tháng 4 này, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (Q.2, TP.HCM) sẽ chính thức ngừng hoạt động. Lý do được đưa ra là do Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang (IPAK) từ ngày thành lập tới nay hoạt động không hiệu quả và công ty liên tục phải bù lỗ. Chủ tịch Công đoàn Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tùng thay mặt người lao động tại IPAK đã làm đơn gửi tới Liên đoàn lao động Quận 2 và Cổ đông Công ty CP Quốc tế Phúc An Khang về việc liên tiếp từ tháng 1 đến nay, 157 người lao động tại BV không nhận được lương.

Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ Internet, các kênh truyền qua hướng cáp kết nối từ Việt Nam đi Hong Kong trên tuyến cáp biển AAG đã trở lại bình thường, sau 49 ngày gặp sự cố. Thông tin này đã được Trung tâm điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế Asia America Gateway (AAG) cập nhật thông tin tới các nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam, sau khi hoàn thành việc hàn nối cáp lúc15h ngày 6/4. Chiều 6/4, tàu sửa chữa cáp đã tiến hành chôn cáp, hoàn tất những khâu cuối cùng của quá trình sửa chữa. Thời gian hoàn thành tất cả các công việc khắc phục sự cố xảy ra ngày 18/2 với tuyến cáp quang biển quốc tế AAG là vào 8h sáng 7/4.

Ngày 7/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bộ này đã thông báo với Lầu Năm Góc rằng họ sẽ đóng đường dây liên lạc, được sử dụng để tránh các cuộc đụng độ vô tình ở Syria, vào lúc 21 giờ (GMT – 3 giờ, giờ Hà Nội). Đường dây nóng quân sự Nga-Mỹ được thiết lập sau khi Nga can dự quân sự tại Syria hồi năm 2015 nhằm đảm bảo các máy bay của hai cường quốc đang tham chiến ở quốc gia Trung Đông này không đụng độ.

Ngày 7/4, giới chức Mỹ cho biết chính quyền Syria có thể đã được trợ giúp khi tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, song không thẳng thừng cáo buộc Moskva đồng lõa trong vụ này. Một quan chức cấp cao Mỹ cho hay: Chúng tôi nghi ngờ lực lượng chính quyền Syria đã nhận được trợ giúp. Ít nhất là Nga đã không thể kiểm soát các hoạt động của phía Syria.

Một xe tải lao vào đám đông trong một cuộc tấn công được cho là khủng bố ở trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển, làm ít nhất ba người chết và 8 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại Drottningatan, một trong những phố đi bộ lớn của thành phố vào khoảng 15h hôm nay. "Thụy Điển vừa bị tấn công. Mọi thứ chỉ ra thực tế rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố", Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nói trong một chuyến thăm miền tây nước này. Ông trở về thủ đô ngay lập tức.

Một máy bay chở khách số hiệu KE814 của Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc cho biết chiếc máy bay nói trên chở 108 hành khách, khởi hành lúc 9 giờ sáng 7/4 (giờ địa phương) từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) và đã phải hạ cánh khẩn cấp lúc 1 giờ 50 do phát hiện tín hiệu bất thường ở động cơ bên trái. Vụ việc xảy ra khi máy bay này trên đang trên hành trình tới một sân bay khác của Trung Quốc. Ngay sau khi phát hiện thấy tín hiệu bất thường, tổ bay đã quyết định thay đổi lộ trình và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Vũ Hán nhằm đảm bảo an toàn.