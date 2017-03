TPO - Hàng chục nghìn người ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/3 xuống đường và bắt đầu cuộc biểu tình "Đoàn kết vì châu Âu" ở London để phản đối Anh rời EU.

Ảnh minh họa

Chiều 25/3, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản hoả tốc yêu cầu Sở VHTT&DL tỉnh Tiền Giang phải thu hồi lệnh cấm bài hát “Màu hoa đỏ” của nhạc sỹ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu và báo cáo về Cục trước 16 giờ ngày 27/3. Trước đó, vào chiều 24/3, ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Tiền Giang chia sẻ, Sở VHTT&DL tỉnh này có văn bản chỉ đạo các bộ phận về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke với 3 danh mục gồm: Các bài hát chưa cấp phép phê duyệt nội dung, chưa cấp phép lưu hành và chưa được phép phổ biến. Trong đó, có bài hát “Màu hoa đỏ” chưa cấp phép phê duyệt nội dung (hình ảnh trong bài hát không phù hợp).

Sáng 25/3, cây sưa 200 năm tuổi từng được rao bán với giá 50 tỷ đồng ở đình làng Đông Cốc (Hạ Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) đã được chặt hạ và chuyển đi. Đại diện chính quyền địa phương xác nhận, việc chặt hạ, chuyển cây sưa cho người trúng phiên đấu giá hồi năm 2016 đã được tiến hành xong, mức giá 24,5 tỷ đồng. Cây sưa 200 năm tuổi này nằm ngay sát cổng đình từng được rao bán với giá 50 tỷ đồng vào năm 2013 nhằm mục đích lấy tiền để trùng tu lại đình, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi… Tuy nhiên, việc mua bán này đã không được thực hiện.

Ngày 25/3, hiện trường vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko, nằm trong Khu công nghiệp Trà Nóc, đang được phong tỏa. Công an TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Theo công ty, vụ cháy đã làm nhà xưởng, máy móc thiết bị (trị giá khoảng 6 triệu USD) bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Còn hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm (trị giá khoảng 7 triệu USD), phần lớn cũng bị cháy rụi, thiệt hại rất nặng nề. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cụ thể chưa thể thống kê chính xác vì công tác điều tra còn đang tiến hành. Đầu năm nay, công ty có ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ thời hạn một năm với một công ty bảo hiểm lớn của nước ngoài, với phí hợp đồng hơn 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền mà đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm phải thanh toán cho bên mua là hơn 550 tỷ đồng.

Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch tỉnh, yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp khẩn trương làm rõ và xử lý dứt điểm phản ánh của báo chí về việc "bổ nhiệm lái xe làm Trưởng phòng hành chính tổng hợp" một đơn vị thuộc Sở. Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp cho biết trường hơp nêu trên được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng hành chính tổng hợp Chi cục bảo vệ thực vật. Trong quá trình công tác, vị trưởng phòng đã học Đại học và có bằng cao cấp lý luận chính trị; tuy nhiên chưa thi chuyển ngạch vì chưa có đợt.

Ngày 25/3, đoàn công tác Cục quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn) đã đi thị sát kiểm tra những vết rạn nứt tại thân đập dâng Vũ Quang, Hà Tĩnh. Sau khi hoàn thành một số hạng mục chính vào tháng 5/2016, trên thân đập xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Mặc dù được vá, song một thời gian sau, vết nứt vẫn tiếp tục xuất hiện trên các miếng vá khiến người dân sống ở vùng hạ lưu có tâm lý bất an. Đại diện Bộ Nông nghiệp thông tin, những vết rạn nứt trên bề mặt thân đập dâng Vũ Quang nguyên nhân ban đầu do hiện tượng co ngót, tỏa nhiệt bê tông. Các vết nứt là bình thường, không ảnh hưởng kết cấu và chất lượng công trình.

Chiều 24/3, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng Công an Sơn La đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Khà A Cải, sinh năm 1981, trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 5 bánh heroin, 1 xe máy, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Hàng chục nghìn người ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/3 xuống đường và bắt đầu cuộc biểu tình "Đoàn kết vì châu Âu" ở London để phản đối Anh rời EU. Cuộc biểu tình bắt đầu từ đường Park Lane tới phía ngoài Hạ viện Anh ở Westminster, nơi đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ lao xe khủng bố ngày 22/3, theo Reuters. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Anh chuẩn bị kích hoạt Điều 50, Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình rời EU vào ngày 29/3. Anh và EU có hai năm để đàm phán về các điều khoản liên quan, đồng nghĩa Anh sẽ rời EU vào năm 2019.

Chính quyền tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan cho biết 22 phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được xác nhận đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tỉnh này trong ngày 24/3. Người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarrhar, ông Attaullah Khogiani, cho biết các cuộc không kích di máy bay không người lái tiến hành đã nhằm mục tiêu tấn công vào những nơi ẩn náu của các phần tử IS ở khu vực Milo thuộc huyện Nazian, làm 22 tay súng IS thiệt mạng. Theo ông Khogiani, hai chỉ huy nhóm của IS là Zabihullah, biệt hiệu Shino, và Daz Gul nằm trong số những tên bị tiêu diệt trong các cuộc không kích.

Ít nhất 17 người bị thương trong một sự cố thang cuốn tại khu mua sắm nhộn nhịp ở Mong Kok, Hong Kong. Tại trung tâm thương mại Langham Place, một trong những thang cuốn trong nhà dài nhất Hong Kong đột ngột dừng lại và đảo chiều vào ngày 24/3. Chiếc thang cuốn 45 m đổi hướng với tốc độ cao, khiến cho nhiều người bị ngã. Nhiều người la hét, một số người cố gắng bám lấy tay vịn để giữ thăng bằng. 17 người bị thương trong vụ việc.