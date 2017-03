TPO - Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã phong toả đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Hà Lan ở nước này, đáp trả việc Amsterdam cấm cửa máy bay chở ngoại trưởng.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong toả lãnh sự quán Hà Lan. Ảnh: Reuters

Dự báo thời tiết hôm nay, mưa phùn tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ hẹp dần, mưa dứt sớm hơn, đến giữa trưa trời hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 1-2 độ C. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sáng sớm nay se lạnh khoảng 20 độ, đến giữa trưa có thể lên 25 độ C. Các tỉnh trung du Bắc Bộ có nền nhiệt cao hơn từ 1-2 độ C, có nơi trên 27 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết ổn định, nắng ráo, với nền nhiệt cao nhất 29-32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay tiếp tục có nắng mạnh 31-34 độ, nhiều nơi ở Nam Bộ trên 34 độ, độ ẩm thấp nên cần cảnh giác nguy cơ cháy rừng.

Cụ thể L.C.K.D (15 tuổi), hiện trú tại phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh là người đã khai thác lỗ hổng bảo mật và tấn công, xâm nhập website của sân bay Tân Sơn Nhất. P.H.H (15 tuổi), hiện trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là người đã tấn công website của các sân bay Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu sâu về 10 vấn đề. Thủ tướng cho rằng, Tây Nguyên đã phát triển hơn trước về nhiều mặt, nhưng vẫn còn không ít bất cập, đặc biệt là việc để mất rừng, mất nguồn nước, mất nhiều cơ hội phát triển để nâng cao mức sống người dân.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, trong quá trình lập lại trật tự lòng lề đường, cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ, xử lý đúng quy trình, quy định của pháp luật và dù quyết liệt nhưng phải nhân văn, thấu tình đạt lý, cùng với siết chặt kỷ cương là sắp xếp công ăn việc làm cho người dân. (Xem chi tiết)

Đoạn đê chắn thải bị vỡ dài khoảng 12m. Ngoài ra thân đê còn có nhiều vết rạn nứt lớn có nguy cơ tiếp tục sạt lở. (Xem chi tiết)

Khi tới đường rẽ ra quốc lộ 1 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM), tài xế bất ngờ cho xe thắng gấp. Lúc này, nhiều máy cán tôn nặng hàng chục tấn phía sau theo lực quán tính lao thẳng về phía trước, rồi bay tới đè vào cabin xe container mang BS: 51C – 545.44 đang lưu thông hướng ngược lại. Sự việc khiến tài xế bị kẹt cứng trong cabin, la hét thất thanh cầu cứu. Hàng chục người dân phải dùng nhiều cách để đưa được người này ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân.

Đám cháy từ căn nhà phía sau lan sang căn nhà bên cạnh, cháy lan sang cửa hàng bán áo quan. Ngọn lửa đe dọa cửa hàng bán gỗ ghép nên các chiến sĩ PCCC đã khoanh vùng không cho ngọn lửa cháy lan sang. Sau 30’, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Căn nhà phía sau cửa hàng bán áo quan bị cháy rụi cùng nhiều tài sản bên trong. Cửa hàng bán áo quan và 2 căn nhà kế cận bị cháy và ảnh hưởng. Tiến hành vào sâu bên trong hiện trường, các chiến sĩ PCCC phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong.

Cùng với việc phong toả các cơ quan ngoại giao của Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ còn chặn nhà riêng của đại sứ, đại biện cùng tổng lãnh sự Hà Lan, Guardian hôm qua đưa tin. Những động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thể hiện phản ứng khi Hà Lan ngăn không cho máy bay chở Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Rotterdam. Ông Mevlut Cavusoglu hôm 10/3 bay đến thành phố này để dự cuộc mít tinh ủng hộ kế hoạch gia tăng quyền hạn của Tổng thống Tayyip Erdogan.

Vụ việc diễn ra chưa đầy một năm sau vụ tấn công vào Trung tâm mua sắm Olympia ở Munich, làm 9 người thiệt mạng hồi tháng 7 năm ngoái. Theo thông báo của cảnh sát trên các mạng truyền thông, hiện cảnh sát đã có thông tin cụ thể liên quan đến lời đe dọa tấn công khủng bố trên và để đảm bảo an ninh, trung tâm mua sắm này đóng cửa trong cả ngày 11/3.

Trong thông cáo ngày 11/3, hãng Moody's nhấn mạnh rằng giả thuyết về một kịch bản Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu "ít có thể xảy ra," tuy nhiên, những gì diễn ra thời gian qua đã chứng minh rằng nhiều "vụ việc bất ngờ" có thể xảy ra thông qua các sự kiện chính trị, đặc biệt là các cuộc trưng cầu dân ý.