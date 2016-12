TPO - Ngày 28/12, một loạt quốc gia châu Âu đã tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt trước thềm đón Năm Mới 2017 – thời điểm nguy cơ tấn công khủng bố tăng cao.

Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại các nhà ga chính ở Cologne trong dịp Lễ Giáng sinh và Năm mới. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tác động đến miền Bắc vào rạng sáng nay (29/12), sau đó sẽ lan xuống miền Trung. Các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm vào đêm và sáng sớm nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C; ngày trời nắng, nhiệt độ 19-22 độ C. Từ ngày 29/12/2016 đến 1/1/2017, các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện lũ. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân tỉnh Bình Định ổn định lại đời sống. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phải rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói, kịp thời cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân bị đói, khát. Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ, nhất là các hỗ trợ gia đình có người chết, người bị thương, gia đình bị mất nhà cửa, mức hỗ trợ cụ thể tuỳ điều kiện của các địa phương; ngân sách Trung ương sẽ cân đối, hỗ trợ các địa phương khó khăn theo đúng quy định.

Ngày 28/12, tại Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đợt cao điểm được bắt đầu từ ngày 28/12/2016 đến ngày 20/1/2017.

Chốt thời gian chọn đơn vị tư vấn nước ngoài cho ngành thép Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết, đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm để đánh giá thẩm định Đề án Quy hoạch hệ thống sản xuất thép Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ tham gia tư vấn của các đơn vị nước ngoài có kinh nghiệm đến hết ngày 15/1/2017.

Hầu hết các đơn vị thí điểm đều ủng hộ chủ trương khoán. Một lãnh đạo đơn vị thí điểm chia sẻ, dù văn bản thành phố chưa có nhưng ngân sách thành phố giao rồi và sẵn sàng thực hiện.

Ngày 27/12, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã giao Sở GTVT phối hợp Sở Nội vụ, Sở TT-TT, BQL Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên điều tra về thực trạng tham gia giao thông của các cán bộ thuộc cơ quan hành chính, UBND các quận, huyện, đơn vị công an, đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ công chức là giáo viên; học sinh, sinh viên (cụ thể: nhu cầu, quãng đường, thời gian tham gia giao thông hàng ngày...), xây dựng đề án phát động phong trào kêu gọi cán bộ Nhà nước tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt.

Trong một tuyên bố, Bộ trên nêu rõ đây là một sự khiêu khích nhằm cản trở giải pháp hòa bình ở Syria. Theo nguồn tin trên, một quả đạn đã rơi vào sân của khu Đại sứ quán và một quả đạn khác rơi gần khu vực này. Các chuyên gia phá mìn đang làm việc trong khu vực bị tấn công.

Nguồn thạo tin về Nga cho hay một thỏa thuận như vậy - vốn sẽ chấp thuận sự tự trị khu vực trong một cấu trúc liên bang do giáo phái Alawite của ông Assad kiểm soát, đang ở giai đoạn sơ khởi, sẽ còn thay đổi và cần sự tham gia của ông Assad, lực lượng nổi dậy và cả các quốc gia Vùng Vịnh cũng như Mỹ.

Tại Nga, giới chức thủ đô Moskva quyết định thắt chặt an ninh trên khắp thành phố. Hơn 10.000 cảnh sát đã tăng cường hiện diện tại khắp các khu chợ Giáng sinh cũng như quầy hàng lưu niệm. Còn tại Đức, chính quyền thành phố Cologne cũng đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh trước thềm Năm Mới sau vụ tấn công tại Berlin hồi tuần trước cũng như loạt vụ quấy rối phụ nữ trong mùa lễ hội năm ngoái. Bên cạnh đó, các nước châu Âu khác đẩy mạnh chiến dịch truy quét khủng bố.

Các nước xuất khẩu vũ khí nhiều tiếp theo là Pháp, Nga, Trung Quốc và Thụy Điển. Trong đó, Nga có sự giảm nhẹ từ 11,2 tỷ xuống 11,1 tỷ USD. Đáng chú ý, 81% lượng vũ khí (65 tỷ USD) được bán sang các nước đang phát triển, tập trung ở khu vực Trung Đông và châu Á.

Ít nhất 27 người đã bị thương. Nhà chức trách tỉnh Leyte cho biết vẫn đang kiểm tra thông tin về việc một số nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ nổ. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra.