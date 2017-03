TPO - Công tố viên khu vực nam New York Preet Bharara hôm qua cho biết ông đã bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải sau khi không đồng ý nộp đơn từ chức theo yêu cầu.

Ông Preet Bharara.

Tổng cục Đường bộ vừa đề nghị Bộ GTVT cấp 170 tỷ đồng để chuẩn hoá 100 đường ngang giao cắt giữa quốc lộ và đường sắt. Các hạng mục đề nghị xử lý bao gồm: Bổ sung vạch giảm tốc, vạch dừng xe, đèn tín hiệu, sửa chữa mặt đường khu vực giao cắt, bổ sung đèn cảnh báo (nháy vàng) và chuông cảnh báo tự động, làm gờ giảm tốc, sửa chữa lắp đặt bổ sung biển báo, xây dựng cầu vượt, giải phóng mặt bằng đảm bảo tầm nhìn.

Dư luận còn chưa hết lo ngại về vụ bổ nhiệm thần tốc ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, lại xuất hiện một vụ khác có dấu hiệu “thần tốc” tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá. Hai vụ việc nêu trên đang được cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng, thực tế đang có tình trạng bổ nhiệm tuỳ tiện.

Khi việc điều chuyển luồng tuyến khiến các nhà xe chưa đi vào hoạt động ổn định, là lúc xe hợp đồng trá hình nở rộ. Đặc biệt là các xe VIP Limousine 9 chỗ hoạt động bất kể ngày đêm, len lỏi vào từng ngõ phố nhỏ để đón khách khiến những xe khách tuyến cố định đứng trước nguy cơ phá sản.



Độ ẩm từ 68 - 98 %. Nhiệt độ cao nhất khoảng 25-26 độ C; ban đêm lạnh 19 - 22 độ C. Đáng chú ý, Bắc Bộ và Hà Nội sẽ phải chịu hiện tượng thời tiết mưa kéo dài đến cuối tuần do 2 ngày nữa sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh yếu lệch đông, gây ra mưa diện rộng và khối không khí nồm ẩm.chiều 12/3, Bộ Công Thương cho biết, đã cử tổ công tác vào Nghệ An kiểm tra thực tế hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố. Tổ công tác do Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Tô Xuân Bảo làm trưởng đoàn, cùng với đại diện TKV, các đơn vị chức năng sẽ lên đường vào Nghệ An sáng sớm hôm nay, 13/3.Nhìn bề ngoài, mỗi con cá heo nặng khoảng 80 kg, cá chết nhiều ngày và đã bị thối rữa. Khi phát hiện hai xác cá heo, người dân báo chính quyền và đem đi chôn cất.

Lúc 15h30 ngày 12/3, anh Dương S trú tại thôn Tân Hiệp (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển xe máy theo hướng Tân Liên- Khe Sanh. Khi đến km 67+200, Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Tân Hiệp, a S rẽ sang đường bên phải thì bất ngờ bị xe máy do 2 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chạy hướng ngược lại đâm trực diện. Cú đấu đầu khiến anh S tử vong ngay sau đó, 2 nam thanh niên còn lại phải nhập viện cấp cứu.

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại căn cứ quân sự Al Sawlaba hôm 12/3, khiến ít nhất 30 binh sĩ thuộc quân đội chính phủ thiệt mạng. Theo các nguồn tin quân sự và y tế, vụ tấn công nhằm vào một nhóm binh sĩ chính phủ đang tập trung để nhận lương tại căn cứ quân sự nói trên thuộc quận Al Arish của thành phố Aden, miền Nam Yemen, cũng khiến nhiều người bị thương nặng. Kẻ tấn công liều chết đã trà trộn vào nhóm binh sĩ trước khi kích nổ đai bom đeo trên người.

Báo chí Peru ngày 12/3 đưa tin tai nạn xảy ra tối 11/3, chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc bị đá lở đẩy xuống vực sâu. Thông tin ban đầu của cảnh sát cho biết tất cả những người có mặt trên xe đều đã tử vong tại chỗ.