TPO - Một quan chức tình báo Mỹ giấu tên ngày 1/3 cho biết một máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã phóng một quả tên lửa Hellfire tiêu diệt Abu al-Khayr al-Masri, một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda, khi tên này đang lái xe ở thành phố Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Janes.com)

Tối 1/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố kết quả kiểm tra các vệt nước biển màu đỏ và nổi bọt xuất hiện tại khu vực cảng biển Vũng Áng và vịnh Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh; vùng biển Chân Mây-Lăng Cô và Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; ven biển bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Về nguyên nhân của hiện tượng nước biển có màu đỏ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong thời gian vừa qua đã có hiện tượng bùng phát mật độ rất cao của tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ tại khu vực sát bờ của Cảng Sơn Dương, Cảng Vũng Áng, Âu thuyền xã Kỳ Hà (Hà Tĩnh); khu vực biển Chân Mây-Lăng Cô (Thừa Thiên Huế).

Lập lại trật tự lòng lề đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ là làm một việc làm “thuận ý Đảng, lòng dân”, cần kiên trì và quyết liệt. Theo ông Nguyễn Thành Phong, TPHCM có đầy đủ cơ sở pháp lý, vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện. Thành phố không có chủ trương đẩy đuổi người dân để thu hồi vỉa hè. Cùng với việc lập lại trật tự lòng lề đường, TPHCM phải tổ chức lại kinh doanh, bố trí công ăn việc làm, địa điểm buôn bán cho những người không có điều kiện, tìm vị trí đỗ xe cho người dân.

Nhiệt độ ra tăng rõ rệt so với ngày hôm nay từ 1-2 độ C, nhiệt độ phổ biến từ 18-21 độ C. Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 12-21 độ C. Miền Trung có mưa, nhiệt dộ từ 19-32 độ C. Nam Bộ không mưa, nhiệt dộ từ 26-34 độ C.

động chạm đến đạo đức của người thầy. Việc này thu hút sự quan tâm rất lớn của các gia đình, các cháu học sinh, dư luận, ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục, lòng tin với người thầy. Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã có thái độ cương quyết xem xét làm rõ vi phạm của Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Theo đó, tối 28/2, ông Đông cùng ba người bạn đang ngồi, bất ngờ nhóm thanh niên khoảng 5 người ập đến, lấy vỏ chai bia, ly thủy tinh, bàn ghế đánh tới tấp vào ông Đông. Nạn nhân kêu cứu nhưng mọi người không kịp trở tay. Nhóm hung thủ ra xe tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Qua kiểm tra, bàn tay phải của ông Đông bị gãy nhiều ngón, đầu bị chấn thương.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Townsend cho hay: "Ngày hôm qua, một số máy bay Nga và chính quyền (Syria) đã oanh tạc các ngôi làng, mà tôi cho rằng họ tưởng là do ​tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, song trên thực tế lại là nơi hiện diện của các lực lượng Arập Syria trong liên quân chúng tôi."

các công tố viên cho biết, 4 nghi phạm tham gia vào một nhóm thảo luận trực tuyến có tên “Sư tử cái” (The Lioness) qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Họ bị cáo buộc thảo luận về việc thực hiện “các hành động bạo lực”. Cũng theo văn phòng công tố Paris, 4 cô gái này tuổi 14, 15, 17 và 18, đến từ nhiều vùng khác nhau của Pháp. Họ theo dõi kênh trang Telegram của một thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có tên Rachid Kassim mang quốc tịch Pháp.

al-Masri, 59 tuổi, tên thật là Abdullah Muhammed Rajab Abdulrahman, con rể của trùm khủng bố Osama bin Laden, là chỉ huy phó của thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri và là thành viên của Hội đồng Shura.